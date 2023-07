Nachtzug nach Berlin

Berlin ist immer eine Reise wert. Davon konnten sich die Schülerinnen und Schüler des Kaufmännischen Berufskollegs I mit ihren begleitenden Lehrerinnen Doris Hagel und Stefanie Kölsch überzeugen. Mit dem Zug ging es über Nacht nach Berlin. Eine richtige Nachtzugfahrt also! Um 8 Uhr morgens war das 1BK1W2 dann endlich in Berlin.

Der erste Tag startete auch gleich mit dem Besuch des Bundestags, der erste Programmpunkt auf der einwöchigen Berlinreise. Die Gruppe bekam eine Hausführung mit Schwerpunkt Parlamentsgeschichte und einem Besuch in der Kuppel.

Nach dem Bundestag konnte sich jeder und jede den Tag selbst gestalten, das heißt total erschöpft ging es zurück ins Hotel um einzuchecken.

Am Samstag stand eine Führung an der East Side Galery und der Gedenkstätte Berliner Mauer auf dem Plan. An der East Side Gallery wurden die SchülerInnen 1,3 km an Überresten der Berliner Mauer entlang geführt, welche mit Graffiti und gemalten Bildern verschiedener Künstler gestaltet sind. Die Bemalungen stehen unter Denkmalschutz und mussten aufgrund von mutwilliger Zerstörung und Verwitterung schon restauriert werden. Bei dem Besuch der Gedenkstätte der Berliner Mauer waren an der gesamten Bernauerstraße entlang noch Kennzeichnungen der ehemaligen Abgrenzung von West und Ost zu erkennen. An verschiedenen Stellen wurden ebenso Fluchttunnel und Namen der Todesopfer vermerkt.

Der Sonntag stand unter dem Motto Unterhaltungsindustrie. Die Gruppe besuchte den Filmpark mit einer Ausstellung zu allen Disney–Charakteren und am Abend konnten sie noch im Prenzlauer Berg Gast einer Comedy Show sein. Den Abschluss bildete ein Besuch in einem Russischen Restaurant.

Montag ging es ab ins Spionage Museum am Potsdamer Platz.

Am Dienstag wurde die Museumsinsel erkundet. Leider war dann die Zeit viel zu kurz, da abends die TV Sendung „Maischberger“ besucht wurde.

Zu Gast waren Bayerns Ministerpräsident und CSU–Parteichef Markus Söder, Walter Sittler (Schauspieler), Katharina Hamberger vom Deutschlandfunk, Hannah Bethke (Die Welt), Claus Kleber und Wolfgang Ischinger. Am Mittwoch ging es noch in das Stasigefängnis Hohenschönhausen und dann, nach einem letzten Döner, mit dem Zug zurück nach Riedlingen.