Nachdenkliche Texte und Signal-Töne zum Schluss

Unter der Überschrift „Sage Nein!“, nach dem gleichnamigen Lied von Konstantin Wecker, lud das Museum Biberach am 15. Oktober zur Finissage von „Nationalsozialismus in Biberach“ ein. Das Duo „Signaltöne“ mit den Brüdern Martin und Andreas „Aja“ Gratz sorgte für den passenden musikalischen Rahmen, ergänzt von Marlies Niemeyer-Pfeiffer mit gefühlvoll und eindringlich vorgetragenen Texten und Zitaten. Da Museumsleiter Frank Brunecker seine Begrüßungsansprache erst mit Verspätung halten konnte, überbrückten die Brüder Gratz bis zum offiziellen Programmbeginn mit gefühlvoll interpretierten Songs wie „Lucky man“ und einem in würdevoller Weise mit deutschem Text vorgetragenen „Bella Ciao“, vom Partisanen der im Kampf gegen den Faschismus starb. Nach einem Brecht-Zitat startete das Programm sofort mit „Rock gegen Rechts“, Udo Lindenbergs „Sie brauchen keinen Führer“, gefolgt von BAP´s „Kristallnacht“, „übersetzt“ ins Hochdeutsche. Keine Übersetzung benötigte ein selten gehörter Titel von „Grachmusikoff“ auf Schwäbisch: „Nacht en Deitschland“. Bemerkenswert schon hier die Soundvielfalt der Musikerbrüder: verzerrter E-Gitarren Rock im Wechsel mit sanften Querflötenklängen und Saxophon. Absolute Gänsehautmomente dann beim Block der alten Friedenslieder: Für „Sag mir wo die Blumen sind“ wechselte Marlies Niemeyer-Pfeiffer zum Liedblatt was Andreas Gratz dazu bewegte, ihr den für den Schluss vorgesehenen Blumenstrauß unter großem Applaus sofort zu überreichen. Spontan, aus aktuellem Anlass, ins Programm aufgenommen wurde der auf eine alte jiddische Melodie basierende Song „Donna Donna“, den die Musiker nahtlos in den Friedens-Bittruf „Chalom Chaverem“ überleiteten. Die Themen „Desertieren“ und „Flucht“ wurden musikalisch angeschnitten bevor das Konzert nahezu den Charakter eines „Happenings“ bekam; Für „we shall overcome“ wechselten die Akteure ins Publikum. Laut Andreas Gratz muss dieser Song „auf dem Marktplatz“, in „solidarischer Gemeinschaft“ gesungen werden, einer Aufforderung, welcher die Anwesenden gerne nachkamen. Unterbrochen wurden die Strophen mit Zitaten der „I have a dream“ Rede Martin Luther Kings, die Marlies Niemeyer-Pfeiffer auf einer Holzkiste stehend inmitten der Zuhörer vortrug. Der emotionsgeladene Abend fand sein Ende mit John Lennons „Imagine“ gefolgt von einem von allen Anwesenden erwünschten „Give Peace a Chance!“

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.