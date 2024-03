Nach 40 Jahren gibt Schriftführerin ihr Amt ab

Der Musikverein Schemmerhofen hatte vor Kurzem seine Generalversammlung im örtlichen Zunftheim abgehalten. 68 Anwesende konnte 1. Vorsitzender Michael Grötzinger begrüßen.

Nach dem Totengedenken von 8 passiven Mitgliedern erzählte Michael Grötzinger von einem musikalischen und geselligen Jahr 2023. Das Osterkonzert meisterten die Musiker sehr gut. Gleich darauf befand sich der Musikverein auf der Bühne in Mietingen beim Wertungsspiel. Die Note „Hervorragender Erfolg“ in der Oberstufe wurde fröhlich gefeiert. Das Stoigfest mit Feierabendhockete, so der Vorstand, lockte zahlreiche Gäste auf die Stoig. Den Ausklang übernahm die Band „Snoopys“, die mit ihren Songs viele Besucher zum Tanzen animierten. Gerade konzentrieren sich die Musiker mit ihrem Dirigenten auf das bevorstehende Osterkonzert. Ein weiterer Höhepunkt wird das Wertungsspiel in Ummendorf sein. Das Stoigfest hat dieses Jahr einen besonderen Stellenwert, da das 6er-Treffen mit eingebunden ist. Neue Wege geht der Verein mit seinem Terminplan. In der genialen „Konzertmeister-App“ werden nun die Termine aufgelistet. Sogar Rückmeldungen können angefordert werden.

Kassiererin Sandra Dolpp berichtete über wirtschaftlich gute Veranstaltungen, vielen Einnahmen aber auch einer Menge Ausgaben.

Die Schriftführerin Elfriede Maier verabschiedete sich in ihrer Bütt „Früher und heute“. Schlagworte wie mechanische Schreibmaschine, Tipp-Ex, Blaupapier fielen in ihren Reimen.

In 40 Jahren tat sich in der Technik als auch in der Vorstandschaft und Dirigenten einiges.

Dirigent Peter Munding sprach sehr großes Lob über seine Musiker als auch der Jugendarbeit aus. Es sei ein Traum, so ein tolles und gut besetztes Orchester wie den Musikverein Schemmerhofen zu haben.

Die Jugendleiterin Kathrin Maier hatte viel zu erzählen. Von den Jüngsten, den Blockflöten, über den Musikkreisel bis zur Jugendkapelle war das alte Jahr mit zahlreichen Aktivitäten, wie Adventsmusical, Wertungsspielen, Ausflug mit Minigolfen, Instrumente selbst bauen, bestückt. 96 Kinder lernen gerade ein Instrument, darunter 60 auf der Blockflöte.

Bei den Wahlen behielten alle ihre Ämter, außer der Schriftführerin Elfriede Maier, die ihr Amt nach 40 Jahren an die Musikerin Johanna Linder weitergab.