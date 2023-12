Nach 10 erfolgreichen Jahren wird Simon Föhr verabschiedet

Am Samstag, 9. Dezember fand das traditionelle Adventskonzert des Musikvereins Dettingen in der weihnachtlich geschmückten Festhalle statt. Dieses Jahr eröffnete die Jugendkapelle Dettingen-Erolzheim-Kirchberg, unter der Leitung ihres Dirigenten Benedikt Wetzel, den Abend. Die Jugendkapelle präsentierte die Stücke „Celebration and Song“ von Robert Sheldon und „Adebars Reise“ von Markus Götz, in welchem auf musikalische Weise der Flug der Störche in Richtung Süden dargestellt wurde.

Lena Seidel führte durch das weitere Programm der Jugendkapelle. Die Juka präsentierte danach das Stück „A Disney Spectacular“ arrangiert von John Moss und beendete mit einer Zugabe ihren Konzertteil.

Im Anschluss betrat die Musikkapelle Dettingen unter der Leitung von Simon Föhr die Bühne. Nach 10 erfolgreichen Jahren als Dirigent der Musikkapelle wählte Simon ein ganz besonderes Konzertprogramm für sein Abschiedskonzert. Die Musikkapelle eröffnete ihren Konzertteil mit vier Sätzen der eindrucksvollen „Carmen Suite“ von Georges Bizet. Im Anschluss wurden die Konzertbesucher mit „Hobbits“ von Johan de Meij auf eine Reise in die Fantasiewelt Mittelerde genommen. Nach einer kurzen Pause ging es mit „Enchanted Spaces“ und im Anschluss mit dem Konzertwerk „Arabesque“ weiter. In diesem Stück begeisterte Elena Riedmüller mit ihrem Querflötensolo.

Danach standen die Ehrungen lang verdienter Musikanten auf dem Programm, welche von Michael Bischof vom Blasmusikkreisverband Biberach durchgeführt wurden. Dieses Jahr wurden Sandra Deeng und Silvia Sailer für 30 Jahre aktive Vereinszugehörigkeit geehrt.

Werner Göppel und Guido Kolb erhielten die Ehrung für 50 Jahre aktive Vereinszugehörigkeit. Anschließend bedankte sich Thorsten Schwarzbart bei Reiner Deeng für 20 Jahre Tätigkeit in der Vorstandschaft, wobei er in den vergangenen 10 Jahren als Vorstand Öffentlichkeitsarbeit tätig war. Nach den Ehrungen folgte der Konzertmarsch „His Honor“ und die Musikkapelle präsentierte zum Abschluss bekannte Melodien aus „The Lion King“.

Nun war es an der Zeit Abschied zu nehmen. Simon Föhr blickte als Dirigent der Musikkapelle auf erfolgreiche 10 Jahre zurück und Thorsten Schwarzbart bedankte sich bei ihm für die gemeinsame Zeit, die die Musikkapelle mit ihm erlebt hat. Mit der Zugabe „Thank you for the music“ verabschiedete sich Simon Föhr von der Musikkapelle.