NABU im Landkreis blickt zurück und in die Zukunft

Die diesjährige Jahresversammlung des NABU-Kreisverbandes wurde überschattet von den Ereignissen des Politischen Aschermittwochs in Biberach. Gleich außerhalb der Tagesordnung erfolgte ein Austausch über die Erlebnisse und Einschätzung der (Bauern?-) Demos. Alle NABU-Gruppen im Landkreis bemühen sich seit Jahren um ein gutes Verhältnis und einen konstruktiven Dialog mit der Landwirtschaft. Die Vorkommnisse in Biberach wurden als sehr belastend und verstörend empfunden.

In seinem Tätigkeitsbericht konnte der Sprecher Martin Rösler auf ein erfolgreiches Jahr zurückblicken : schon beim virtuellen Bezirkstreffen im Januar, das Sabine Brandt von der NABU-Geschäftsstelle Alb-Donau-Oberschwaben organisiert hatte, hatten viele Gruppen über ihre vielfältigen und auch sehr unterschiedlichen Aktivitäten berichtet. Alle eint das Bemühen, den NABU-Slogan „Wir sind die Naturschutzmacher“ mit Leben zu erfüllen.

Um auch einen formellen Dank auszusprechen, gab es für verdiente Aktive Auszeichnungen mit NABU-Ehrenzeichen. Ehrenzeichen in Bronze gingen an Ruth Lang und Armin Müller (Bad Schussenried) sowie Nicole Jüngling (Biberach), Silber an Willi Maurer (Uttenweiler), Michael Apfel, Dr. Frieder Mauch und Georg Walcher (alle Laupheim).

Im weiteren Verlauf der Versammlung stellte Philipp Friedrich von der Unteren Naturschutzbehörde die Arbeit der UNB und die Arbeitsteilung innerhalb der Behörde vor. Auch für den NABU aktuelle Themen sind die Freiflächen-PV, auch Arten-Probleme mit speziellen Arten wie Biber und Störche wurden diskutiert. Es zeigten sich vielfältige Möglichkeiten der Zusammenarbeit, da die NABU-Aktiven oft gute Detailkenntnisse vor Ort haben und damit die Arbeit der Naturschutzbehörde unterstützen können.

Der Abend klang in gesellige Runde und guten Gesprächen aus.