MV Rißegg-Rindenmoos feiert Festliches Konzert

Der Musikverein Rißegg-Rindenmoos hat am Samstag in der zweiten Dezemberwoche zum Abschluss dieses Jahres ein Festliches Konzert in die Turn- und Festhalle in Rißegg veranstaltet. Die Musikerinnen und Musiker des Musikverein Rißegg-Rindenmoos und die Gemeinschaftsjugendkapelle Juka4life der Musikvereine Mittelbiberach, Reute und Rißegg-Rindenmoos können auf ein erfolgreiches Konzert zurückblicken.

Der Einladung waren zahlreiche Freunde der Blasmusik gefolgt, sodass der 1. Vorsitzende Thomas Herrmann viele Freunde und Gönner des Musikvereins begrüßen konnte. Eröffnet wurde der festliche Konzertabend von der Gemeinschaftsjugendkapelle unter der Leitung von Jana Imhof. Die Jungmusikanten stellten mit den Musikstücken „CELEBRATION AND SONG“, „SOMEWHERE IN MY MEMORY“ und dem Stück „SELECTIONS FROM BEAUTY AND THE BEAST“ ihr musikalisches Können unter Beweis. Mit viel Applaus und einer Zugabe verließen die Auszubildenden die Bühne.

Den zweiten Teil des Konzertabends eröffneten die Musiker des Musikverein Rißegg-Rindenmoos unter der Leitung von Dimitri Frenkel mit dem Stück „A LITTLE OPENING“. Diana Briehl-Imhof führte gekonnt durchs Programm und gab dem Publikum wertvolle Informationen zu den jeweiligen Stücken. „HARRY AT HOGWARTS“, „IM EILSCHRITT NACH SANKT PETER“, „DRAMATIC TALES“, „COLDPLAY CLASSICS“ und „NIGHT IN HAVANA“ waren die weiteren Stücke des Konzerts.

Das Publikum bedankte sich mit lautstarkem Beifall für den gelungen Auftritt und das anspruchsvolle Programm. Natürlich hatten die Musiker auch eine Zugabe vorbereitet. Mit „Driving Home for Christmas“ kehrte am Ende des Abends eine besinnliche und friedliche Stimmung ein. Mit der anmutig und würdevoll vorgetragene Komposition stimmten die Musiker das Publikum vollends auf die Advents- und Weihnachtszeit ein.

Am Konzertabend wurden außerdem noch verdiente Musiker von Walter Engeser vom Blasmusik-Kreisverbands Biberach für ihre langjährige aktive Mitgliedschaft ausgezeichnet. Mit viel Humor ehrte Engeser die Jubilare. Für 10 Jahre wurden Katharina Steinhauser, Maximilian Steinhauser und Claus Freirich geehrt. Für 20 Jahre Fabian Knupfer. Für 30 Jahre Rita Staudenrausch. Für 40 Jahre aktive Mitgliedschaft wurde Bettina Haigis, Michaela Kopf und Monika Mohr geehrt. Für 50 Jahre aktive Mitgliedschaft im Musikverein Rißegg-Rindenmoos wurde Thomas Stark geehrt.