MV ehrt Mitglieder und präsentiert sich mit neuen T-Shirts

Die Musikerinnen und Musiker des Musikvereins Aßmannshardt präsentierten sich bei ihrer Jahreshauptversammlung in neu angeschafften T-Shirts und konnten verdiente Mitglieder ehren.

Der Vorsitzende Florian Kramer blickte in seinem Bericht auf ein erfolgreiches Jahr zurück. Der musikalische Erfolg wurde durch das Wertungsspielergebnis vom Kreismusikfest in Westerheim messbar, bei welchem der Musikverein in der Höchststufe mit dem Prädikat „hervorragend“ ausgezeichnet worden ist.

Der Kassier Dietmar Huber konnte trotz einiger größerer Anschaffungen wie die neuen T-Shirts und Uniformen für Jungmusiker auf ein anständiges Kassenergebnis zurückblicken. Judith Kreutzer und Tanja Winter berichteten über die erfolgreiche Jugendarbeit des Vereins. Musikalisch haben die Jugendlichen mit hervorragenden Ergebnissen beim Jugendkritikspiel in Dürmentingen und bei den D-Kursen abgeschlossen. Ein besonderer Dank galt dabei der Jugenddirigentin Maike Biffar.

Bei den Wahlen der Vorstandschaft standen Veränderungen an. Tanja Winter sowie Sandra Blersch wurden mit viel Dank aus der Vorstandschaft verabschiedet. Auch Christoph Winter stellte sein Amt als Beisitzer zur Verfügung. Als neue Beisitzer wurden Elke Nitschmann-Daniel und Franz Zell gewählt. Florian Kramer wurde als erster Vorsitzender, Dietmar Huber als Kassier sowie Manuela Schuler als Beisitzerin in ihren Ämtern bestätigt. Der Posten eines Jugendleiters konnte nicht besetzt werden.

Für 10 Jahre aktive Tätigkeit konnten Dominik Blersch und Kira Winter ausgezeichnet werden. Carmen Strohm als auch der zweite Vorsitzende Hans-Peter Hartmann wurden für 30 Jahre aktive Tätigkeit geehrt.

Tanja Winter wurde für 10 Jahre Tätigkeit in der Vorstandschaft mit der Fördernadel in Bronze ausgezeichnet. Sie hatte den Posten der Jugendleiterin inne und hat mit viel Engagement außermusikalische Veranstaltungen für die Kameradschaftspflege der Jugendlichen geplant und durchgeführt. Sandra Blersch wurde ebenfalls für 10 Jahre Tätigkeit in der Vorstandschaft geehrt. Sie organisierte für sämtliche Veranstaltungen alles rund ums Essen. Beisitzerin Manuela Schuler bringt sich auch seit nunmehr 10 Jahren in die Vorstandschaft ein. Als kreativer Kopf organisiert sie den Adventsmarkt und investiert dafür viel Freizeit. Kassier Dietmar Huber erhielt für sein 10-jähriges Engagement die Förderermedaille in Bronze.