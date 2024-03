MV Daugendorf lädt zum Frühjahrskonzert

Der Musikverein Daugendorf e.V. veranstaltet am Samstag, 23. März, um 20 Uhr, sein traditionelles Frühjahrskonzert. Der Musikverein Daugendorf lädt hierzu alle Musiker, Freunde und Gönner des Vereins recht herzlich ein. Mit ihrem Dirigenten Wolfgang Triebs hat sich der Verein in den vergangenen Monaten auf diesen Konzertabend vorbereitet und ein sehr interessantes Konzertprogramm zusammengestellt.

Durch den Musikverein Daugendorf werden folgende Stücke aufgeführt: Teil 1: La Pèri Fanfare (Paul Dukas, Arr. R.Longfield); Dialog der Generationen (Kurt Gäble); Chicken Run (J.Powell, H.Gregson-Williams, Arr. D.Barry); Sympatria (Thomas Asanger); Teil 2: Gonna Fly Now - Theme From Rocky (B.Conti Arr. N.Iwai); TOTO - Greatest Hits (Arr. S. Schwalgin); Queen Greatest Hits (Arr. P. Kleine Schaars); The Final Countdown (Arr. R. Sebregts);