Aufstellungsversammlung der UBL Ingoldingen

Wie die unabhängige Bürgerliste (UBL) in einer Pressemeldung mitteilt, fand jetzt in Muttensweiler im Gasthaus zum Löwen die Aufstellungsversammlung für den Gemeinderat Ingoldingen bei der Kommunalwahl statt. Neun Kandidaten stellen sich demnach auf Veranlassung von Rosina Eisele und Stefanie Fischer zur Verfügung. Da bewusst auf eine parteigebundene Liste verzichtet wurde, haben sich die Kandidaten auf unabhängige Bürgerliste - UBL - geeinigt. Dieser Listenname soll eine unbelastete und liberale Sicht auf sämtliche Themen transportieren, heißt es. Auf der Liste sind verschiedene Altersklassen und Berufsgruppen vertreten und auch die Mischung aus erfahrenen Gemeinderäten und ambitionierten Erstkandidaten ist eine gute, schreiben die Vernatwortlichen. Die meisten Ortsteile konnten abgedeckt werden, leider ist es jedoch nicht gelungen für Grodt und Degernau Kandidaten zu finden. Die UBL freut sich auf eine spannende Wahl und wird sich bis dahin noch in der ein oder anderen Form genauer vorstellen, heißt es abschließend.