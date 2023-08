Musikverein zu Besuch im Ahrtal

Der Musikverein Uttenweiler besuchte vom 11. bis 13. August im Rahmen einer Konzertreise das schwer von der Flutkatastrophe betroffene Blasorchester Altenahr. Am Freitag ging es pünktlich um 12 Uhr in Richtung Altenahr los. Bevor wir an unserem eigentlichen Ziel, dem Hotel Nord in Rheinbach, ankamen, stärkten wir uns in der Vulkan–Brauerei in Mendig.

Nach einer kurzen Nacht ging es am anderen Morgen auch schon weiter. Die Musikerinnen und Musiker statteten dem ehemaligen Regierungsbunker im Ahrtal einen Besuch ab und ließen sich im Rahmen einer beeindruckenden und bedrückenden Führung die Geschichte dazu schildern. Nach der Besichtigung wurden wir von Corinna, der im Jahr 2018/2019 amtierenden Weinkönigin von Dernau, empfangen. Sie hat uns bei einer Weinwanderung und anschließendem Essen die Weine des Winzerhofs Gilles vorgestellt. Als kleines Dankeschön wurde der Bevölkerung von Marienthal ein Platzkonzert dargebracht. Ein weiteres Highlight stellte die anschließende Busrundfahrt durch die Umgebung von Altenahr mit dem Vorstand des Blasorchesters Altenahr dar. Dabei zeigte und schilderte er uns die im Juli 2021 entstandenen Flutschäden. Im Ahrtal wird seitdem ununterbrochen am Wiederaufbau gearbeitet — fertig sind die Einwohner und Gemeinden aber noch lange nicht. Es zeigte sich die komplette Bandbreite: Leute, die es jetzt schöner haben als vorher und andere Häuser, bei denen noch nichts passiert ist. Die Gründe dafür sind vielfältig: Fehlende Genehmigungen — denn auch im Katastrophengebiet an der Ahr gelte der gleiche bürokratische Ablauf wie bei normalen Baustellen. Aber auch Streit mit den Versicherungen oder einfach fehlende Kraft der Eigentümerinnen und Eigentümer verzögern den Wiederaufbau. Den Abend verbrachten wir auf dem Sommerfest des Blasorchesters Altenahr. Dabei unterhielt uns bei ausgelassener Stimmung das Blasorchester Altenahr.

Der Sonntag stand unter dem Motto: Schwabenland trifft Rheinland — wir durften auf dem Sommerfest einen zweistündigen Frühschoppen gestalten. Bei der Verabschiedung und den gegenseitigen Dankesworten waren sich alle einig, dass dies nicht das letzte Treffen der beiden Vereine gewesen sein sollte. Mit der Ankunft gegen 21.30 Uhr in Uttenweiler endete ein sehr gelungener Ausflug. Viel zu schnell war dieses schöne unvergessliche Wochenende vorüber und wir werden noch lange davon erzählen.