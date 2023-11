Musikverein Unteressendorf ehrt langjährige Musiker

Der ehemalige Vereinsvorsitzende Stephan Hofmeister ist beim Herbstkonzert des Musikvereins Unteressendorf mit der Ehrennadel in Gold mit Diamant für 40 Jahre aktive Tätigkeit ausgezeichnet worden. Zudem erhielt er aus den Händen von Markus Bitterwolf, stellvertretender Kreisvorsitzender des Blasmusik-Kreisverbandes Biberach, die dazugehörige Urkunde. Katja Jedlitschka und Christine Hefele zeichnete er für 30 Jahre mit der Ehrennadel in Gold aus. Katja Jedlitschka begleitete in dieser Zeit mehrere Jahre das Amt der Jugendleiterin im Verein. Christine Hefele arbeitet in ihrer aktiven Zeit schon 11 Jahre im Vereinsausschuss und in der theoretischen Vorbereitung zu den D-Kursen. Momentan ist sie für die Dekoration bei Veranstaltungen zuständig.

Für aktive 20 Jahre erhielten Mathias Baur, Philip Dangel, Tatjana Weber, Andreas Wiedemann und Christina Zinser die Ehrennadel in Silber. Robin Christ erhielt die Ehrennadel in Bronze für 10 Jahre aktive Tätigkeit.

Solche langjährigen Musiker sind es, die das Kulturgut Musik und die Gemeinschaftsform Verein nachhaltig am Leben erhalten.