Musikverein Ringschnait begeistert beim Jahreskonzert

Anfang Dezember hat der Musikverein Ringschnait unter dem Motto „The Best of…“ zum Jahreskonzert in die Dürnachhalle eingeladen. Eröffnet wurde der Konzertabend von der neu zusammengesetzten Jugendkapelle Ringschnait, Mittelbuch, Fischbach, Ummendorf mit den beiden Dirigenten Dimitri Frenkel und Christoph Mohr. Die mit Freude aufspielenden jungen Musiker konnten mit den Titeln „Fanfarissimo!“, „Silver Creek Valley“ und „Shrek Dance Party“ bereits eindrucksvoll zeigen, dass sich der Nachwuchs der vier Vereine auf einem guten Weg befindet.

Der Musikverein Ringschnait unter der Leitung von Christoph Schlanser begann den zweiten Konzertteil feierlich mit dem Choral „Mosaichoralmente“. Das erhabene Trompetenregister lud mit Fanfarenklängen die Zuschauer in dem Stück „Alpina Saga“ auf eine Bergwanderung ein. Die 65 Musiker beschrieben sehr klangvoll alle Facetten einer Bergtour. Auch das gesangliche Rauen der Naturgeister war zu hören. Aus der Feder von Ralph Vaughan Williams erklangen in der „English Folk Song Suite“ typische Volklieder aus England. Ein atemberaubender Sonnenaufgang wurde in „Dawn of a new day“ dargeboten. Es folgte ein Wechsel von Stimmungen, die es dem Zuhörer ermöglichten, seine eigene Phantasie walten zu lassen.

Moderator Peter Werner kündigte auf charmante Art dem Publikum das Medley „Grönemeyer!“ an. In diesem abwechslungsreichen Medley wählte Wolfgang Wössner die vier stilistischen Titel „Männer“, „Mensch“, „Flugzeuge im Bauch“, und „Mambo“ aus. Das Schlagzeugregister zeigte in „Mambo“ ihr Können an den unterschiedlichsten Rhythmusinstrumenten. Der Marsch „The Washingten Post“ war der Schlusspunkt eines abwechslungsreichen Konzertabends und mit der Zugabe „Feuerfest“ verabschiedeten sich die Ringschnaiter Musiker mit ihrem Dirigenten.