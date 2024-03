Musikverein präsentiert eindrucksvolles Konzertprogramm

Den Konzertabend am 9. März eröffnete die Gemeinschaftsjugendkapelle Attenweiler-Oggelsbeuren und überzeugte mit ihrem musikalischen Können unter Leitung der neuen Dirigentin Alina Fischer. Mit den Stücken „Zauberland“ von Kurt Gäble und „Highlights from Brother Bear“ von Phil Collins, führte sie die jungen Musiker souverän durch den ersten Teil des Programms und erntete dafür viel Applaus.

Im zweiten Teil des Konzerts übernahm das aktive Blasorchester unter Leitung von Musikdirektor Reiner Mäder die Bühne und präsentierte eine bunte Mischung an Stücken. Nach dem Eingangsstück „Dance Celebration“ von Tomohiro Tatebe folgte das Solostück für Flügelhorn „En Aranjuez Con Tu Amor“. Markus Elser zeigte hierbei sein Können und sorgte sogleich für Eindruck. Flott ging es mit der „Funiculi-Funicula Rhapsody“ von Luigi Denza weiter.

Wie in jedem Jahr wurden Musikerinnen und Musiker für ihre Leistungen im Verein geehrt. Für stolze 40 Jahre Dirigententätigkeit wurde Reiner Mäder geehrt. Dafür erhielt er die Dirigentennadel in Gold mit Diamant und Ehrenbrief. Für 40 Jahre aktives Musizieren bekamen Angela Burger und Konrad Pfänder jun. die Ehrennadel in Gold mit Diamant und Ehrenbrief. Marcel Maigler erhielt für 20-jähriges aktives Musizieren die Ehrennadel in Silber. Für 10-jähriges aktives Musizieren erhielten Lea Dußler und Niklas Wurm die Ehrennadel in Bronze.

Nach einer kurzen Pause ging es weiter mit dem Soundtrack des Kinohits „Pirates of the Caribbean: At World's End“ von Hans Zimmer. Für Eindruck sorgten Cowboy Tim Kupferer mit der Mundharmonika und Sängerin Carola Kröck bei der Titelmelodie von „Das Lied vom Tod“ von Ennio Morricone. Beim „Tanz der Vampire“ sorgten junge tanzende Vampire in der dunklen Halle für Gänsehaut. Abschluss war ein klassischer Marsch, „An neuen Ufern“ von Sebastian Höglauer und Martin Hutte. Eine Zugabe darf bei einem gelungenen Konzertabend natürlich nicht fehlen. Der Musikverein verabschiedete sich mit dem „swingenden“ Stück „Jitterbug“ und dem Marsch „Stars and Stripes“, bei dem Melanie Gut am Piccolo ihr Können zeigte.