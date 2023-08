Musikverein Neufra verabschiedet Dirigent Vinzenz Jochum

Der Musikverein Neufra bot unter der Leitung von Dirigent Vinzenz Jochum im Hängegarten in Neufra ein Serenadenkonzert, das die zahlreichen Besucher bei bestem Sommerabendwetter begeisterte.

Der erste Teil des Konzerts versetzte die Zuhörer in eine Wertungsspielatmosphäre, die der Musikverein Ende April bei der Teilnahme am Wertungsspiel in Baltringen erleben durfte.

Nach dem Einspielstück „Ammerland“ startete der Musikverein mit „Another Opening“, welches am Wertungsspiel das Pflichtstück war. Als sinnbildhaftes Selbstwahlstück für diesen Abend wurde das Stück „Moment For Morricone“ vorgetragen.

Der Zwischenteil, in dem die Parforcebläser aus Biberach auftraten, war ein Highlight des Konzertabends. Mit den Hörnern, die ursprünglich für die Parforcejagt verwendet wurden, gelang es den fünf Bläsern, ausschließlich mit Naturtönen und der Veränderung der Töne durch die Technik des Stopfens wunderschöne mehrstimmige Musik zu machen.

Im Anschluss daran übernahm wieder die gesamte Musikkapelle. Die Besucher kamen dabei in den Genuss, bekannte Unterhaltungsmusik, wie den „Deutschmeister Regimentsmarsch“ zu hören.

Dem Musikverein war es ein wichtiges Anliegen, Vinzenz Jochum, der im Herbst sein Amt als Dirigent abgeben wird, in diesem Rahmen offiziell zu verabschieden. Im Namen aller Musikanten bedankten sich die drei Vorstände herzlich bei ihm für all das, was er innerhalb der zwei Jahre mit seiner Tätigkeit musikalisch wie auch persönlich bewirkt und zu einer positiven Weiterentwicklung beigetragen hat. Es wurde betont, dass er das erste Mal an einem Wertungsspiel teilgenommen habe — und das nicht als Spieler, sondern direkt als Dirigent in der Oberstufe. Die Vorstände überreichten ihm für das Geleistete ein Präsent. Vinzenz brachte hervor, dass es ihm sehr viel Freude bereitet hat, mit dem Musikverein zusammenzuarbeiten, da er sehr viel Unterstützung und doch „freie Hand“ für seine musikalischen Vorhaben erhalten habe und gab ein großes Dankeschön zurück.

Das Stück „Kirschblütenzauber“ ließ die Gäste nochmals verzaubern und bildete den Abschluss eines gelungenen Serenadenkonzerts. Die Musikanten wurden mit reichlich Beifall belohnt. Unter den letzten Sonnenstrahlen des Tages wurden gerne noch die Zugaben „Ein Leben lang“ von den Fäaschtbänklern, die die Verbundenheit zur Musik zum Ausdruck brachte sowie die „Südböhmische Polka“ gespielt.