Musikverein Neufra ehrt langjährige aktive Vereinsmitglieder

Das Frühjahrskonzert des Musikvereins Neufra wurde zum Anlass genommen, die Ehrungen aktiver Mitglieder in einem würdigen Rahmen durchzuführen. Diese wurden seitens des Blasmusikkreisverbandes Biberach von Michael Ziesel vorgenommen.

Für 10 Jahre aktive Musikertätigkeit erhielten Michael Hergett am Saxofon sowie Elias Reiner am Schlagzeug die Ehrennadel in Bronze. Beide Musiker absolvierten erfolgreich den D1-Kurs. Elias ist seit einem Jahr aktives Ausschussmitglied. Er trat zudem in die Fußstapfen seines Opas und Papas, indem er darüber hinaus noch in der Familienband „Die Reiners“ mitspielt.

Michael prägt das Saxofonregister mit seiner ruhigen Art und seinem zuverlässigen Engagement. Gerne bringt er sich bei jeglichen Arbeitseinsätzen ein.

Tanja Diebold, Manuel Rettich und Ingo Hinz erhielten die goldene Ehrennadel mit Urkunde für 30-jährige aktive Musikertätigkeit.

Tanja spielt seit 30 Jahren die Klarinette und absolvierte den D1-Kurs. Nach zwei kurzen Babypausen ist sie jeweils schnell wieder im Musikverein eingestiegen, worüber sich ihre Mitspieler sehr freuen. Seit vielen Jahren kümmert sie sich um die Dekoration jeglicher Anlässe, wie z. B. für das Konzert. Sie engagiert sich auch bei weiteren Arbeitseinsätzen und bringt ihre Ideen ein.

Manuel absolvierte ebenfalls den D1-Kurs und spielt seit 30 Jahren die Posaune. Trotz Schichtdienst gelingt es ihm, Familie, Beruf und Vereinsleben miteinander zu vereinen. Seine Treue zum Verein wird sehr geschätzt. Von 2003 bis 2007 unterstützte er die Guggenmusik im Bereich des tiefen Blechs. Zudem übernimmt er sämtliche Arbeitseinsätze, wie z. B. als Experte an der Hallenputzmaschine.

Ingo erlernte ab 1994 zunächst das Tenorsaxofon und absolvierte den D1-Kurs. Bereits seit einigen Jahren spielt er mittlerweile das Baritonsaxofon und ist somit eine wichtige Stütze bei den „Bässen“. Seit 2001 spielt er zusätzlich in der Guggenmusik mit. Darüber hinaus hat er sich vor zwei Jahren dazu bereiterklärt, gemeinsam mit zwei weiteren Musikkameraden die Leitung der Guggenmusik zu übernehmen. Fester Bestandteil von Unterhaltungsauftritten sind Ingos unterhaltsame Worte und Witze. Er bringt sich speziell bei der Organisation von Vereinsausflügen sowie bei vielen weiteren Tätigkeiten ein.

Allen Geehrten wurde zur Auszeichnung gratuliert sowie Dank für das Mitwirken und das Engagement im Verein ausgesprochen.