Musikverein Mittelbuch tritt auf

Am 17. März fand das alljährliche Schwäbisch Essen vom Musikverein Mittelbuch statt. Bereits vor 11 Uhr war die Turnhalle Mittelbuch gut gefüllt. Die Gäste wurden durch eine kleine Besetzung während des Essens gut unterhalten. Der Musikverein bedankt sich für die zahlreichen Besucher, durch die das Essen am Ende ausverkauft war.

Der anschließende Vorspielnachmittag war ebenfalls zahlreich besucht. Die „Juka-Together“ eröffnete mit verschiedenen Klassikern den Nachmittag. Danach folgte das Vororchester „Jung-Together“. In Einzel- und Gruppenvorträge zeigten die Jungmusiker an der Block- und Querflöte, am Saxofon, der Klarinette, am Tenorhorn, an der Posaune, am Bariton, an der Trompete und am Schlagzeug in eindrucksvoller Weise ihr Können und den beachtlichen Stand der Ausbildung. Das Ende des Vorspielnachmittags wurde durch die Bläserklasse, welche in Kooperation mit der Grundschule Mittelbuch aus der dritten und vierten Klasse besteht, gestaltet.

Ein besonderer Dank gilt an alle Eltern, die ihre Kinder für eine Ausbildung beim Musikverein fördern.

Über einen Zuwachs, sowohl von Jungmusikern als auch von Fortgeschrittenen, freuen wir uns jederzeit. Der Einstieg in die Musik ist in jedem Alter möglich.