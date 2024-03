Musikverein Maselheim veranstaltet Vorspielnachmittag

Ende Februar erfüllte Musik und Begeisterung die Mehrzweckhalle in Maselheim. Nach längerer Pause veranstaltete der Musikverein Maselheim endlich wieder einen Jugendvorspielnachmittag.

Die neu gegründete Jugendband, die im März 2023 ins Leben gerufen wurde, eröffnete den Nachmittag mit dem Lied „Hang on Sloopy“. Der Vorstand Joachim Ruedel begrüßte die zahlreich erschienenen Gäste herzlich und betonte die Bedeutung der Veranstaltung.

Unter der Leitung von Eugen Ruedel bot die Jugendband eine beeindruckende Vorstellung mit sechs weiteren Musikstücken, die das Publikum begeisterten. Zwischen den Auftritten der Jugendband gab es einzelne Darbietungen aus der Kooperation Schule und Musikverein. Die Grundschüler zeigten ihr erlerntes Können an der Blockflöte und der Gitarre. Im Januar 2024 haben zwölf weitere Kinder mit dem Blockflöten Unterricht innerhalb der Kooperation Schule - Musikverein begonnen.

Jugendleiterin Kathrin Welser führte durch den Nachmittag und informierte die Gäste über die Jugendarbeit des Musikvereins. Sie betonte, dass in der Jugendband jeder herzlich willkommen ist, egal ob jung oder alt - auch eine ideale Möglichkeit als Wiedereinsteiger durchzustarten. Vier Jugendliche bewiesen ihr Können am Schlagzeug und ein Gesangsduett begeisterte die Zuhörer. Ebenfalls hervorzuheben sind die zwei Kinder, die sich derzeit in der Ausbildung an der Querflöte befinden und ihr bereits erlerntes Können präsentierten. Der Vorspielnachmittag des Musikverein war ein voller Erfolg, die Akteure präsentierten ein abwechslungsreiches Programm und begeisterten alle.