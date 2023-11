Musikverein Ingerkingen organisiert Ehemaligenfest

Anlässlich des 100-jährigen Bestehens des Musikverein Ingerkingen, veranstaltete der Förderverein für Blasmusik in Ingerkingen Ende Oktober ein Ehemaligenfest im Musikerheim in Ingerkingen. Zu diesem Anlass durfte der Verein viele alt bekannte Gesichter und langjährige ehemalige Musikerkollegen, sowie aktive und fördernde Vereinsmitglieder begrüßen. Ganz besonders freuten sich die Musiker über den Besuch des Ehrendirigenten Martin Bidell und des Ehrenvorstand Hans Benz, sowie viele weitere Mitglieder die sich jahrelang ehrenamtlich im Verein engagierten. Einen Rückblick über die letzten 100 Jahren gab Norbert Hagel, der 56 Jahre dem MVI angehört. So gründeten im Jahr 1923 einige junge Männer aufgrund des Anstoßes des Pfarrers eine Musikkapelle. Bereits 1949 nahm der Musikverein Ingerkingen an seinen ersten Wertungsspielen in Ummendorf und Kirchbierlingen teil und schloss seither regelmäßig weitere Wertungsspielen in diversen Kategorien ab. Im Jahr 1953 führte der Musikverein Ingerkingen sein erstes Kreismusikfest anlässlich des 30-jährigen Jubiläums durch ‐ weitere folgten in den Jahren 1972 und 1998. Die dreiwöchige USA-Reise 1987, sowie die 15-malige Teilnahme am Neusser Bürger-Schützenfest zählen ebenso zu den überregionalen Highlights der letzten Jahrzehnte, wie die Mitwirkung auf dem Münchner Oktoberfest und die vielen Besuche in der Partnergemeinde Feldkirch-Nofels/ Österreich. Weitere wichtige Details der letzten Jahre waren: die Fahnenweihe 1978, zu der Nikolaus Egle und Anton Rechtsteiner für die Finanzierung einer eigenen Fahne Spenden sammelten; der Bau des Musikerheims von 1988 bis 1990 unter der Regie von Alfons Benz und Hans Benz sowie die Anschaffung der neuen Vereinstracht im Jahr 1998. Musikalische Leiter der letzten 60 Jahre waren Martin Bidell (29 J.), Norbert Hagel (8 J.) und Michael Nover (23 J.). Danach zeigte Claus Egle eine Diashow, die sowohl Erinnerungen aus den letzten 50 Jahren, als auch Bilder aus dem diesjährigen Jubiläumsjahr zeigten. Nach dem offiziellen Teil wurde noch zusammen gemütlich über gemeinsame Erlebnisse gesprochen und vergangene Musikerjahre wurden wieder in Erinnerung gerufen. Für den zweiten Teil des Abends öffnete dann die frisch renovierte Bunkerbar, in der es Jung und Alt bei Cocktails und Partymusik nochmals so richtig krachen ließen und auf weitere 100 Jahre MVI anstießen.

