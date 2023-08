Musikverein erhält 500 Euro für Projekt „Piratenalarm“

Der Musikverein Oggelshausen wollte den Kindern der Grundschule Oggelshausen ein abwechslungsreiches Programm bieten und in Form eines Projektes ermöglichen die verschiedenen Instrumente des Musikvereins kennenzulernen. Hierfür organisierten Jugendleiterin Christine Funk und die Vorsitzenden Anja Kapitel und Michaela Christ in Absprache mit der Grundschule sechs Nachmittage an denen gesungen, getanzt und musiziert wurde. Alle Kinder hatten die Möglichkeit verschiedene Instrumente kennenzulernen. Neben der Musik gab es ein großes Programm an Bewegungsspielen, ein Hindernisparcours und das Basteln einer Schatztruhe für jedes Kind. Beim Konzert Anfang Mai konnte das Ergebnis stolz vor großem Publikum präsentiert werden. Der Musikverein erreichte so rund 40 Kinder.

Zur Umsetzung und Realisierung des Projektes bewarb sich der Musikverein unter anderem für einen Zuschuss von 500 Euro aus dem BLAPF–Fonds. Maria Wiedergrün vom Kreisjugendring Biberach durfte den Jugendleiterinnen Christine Funk und Vorsitzenden Anja Kapitel und Michaela Christ den Scheck überreichen.

„BLAPF“ ist das Biberacher Jugendgetränk des Kreisjugendrings Biberach, das von Burkhardt Fruchtsäfte aus Laichingen hergestellt und vertrieben wird. Von jeder verkauften Flasche gehen 5 Cent in den BLAPF–Fonds, aus welchem verschiedene Projekte und Aktionen von und für Kinder und Jugendliche im Landkreis Biberach unterstützt werden. Die Aktionen oder Projekte sollen für die Allgemeinheit zugänglich sein und einen sozialen Aspekt berücksichtigen. Bewerbungen von Vereinen, Buden oder Initiativen können jederzeit über [email protected] eingereicht werden. Dafür muss das Projekt lediglich kurz vorgestellt werden und eine Kostenaufstellung beigelegt werden.