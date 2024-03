Musikverein Biberach wählt Johannes Walter zum Vorsitzenden

Der Musikverein Biberach konnte nach fast einjähriger Vakanz seinen Vorstand wieder vervollständigen. Die Mitgliederversammlung wählte Johannes Walter zum Vorsitzenden (im Bild ganz rechts).

Im Juli des vergangenen Jahres begeisterte das Sinfonieorchester in ländlicher Atmosphäre in einem Konzert auf dem Fuchswinkelhof Ummendorf. Großer Zuspruch und erfolgreiches Musizieren folgte im Januar dieses Jahres beim traditionellen Winterkonzert unter der Leitung von Musikdirektor Andreas Winter. In diesem Konzert wurde zudem der Kulturdezernent Dr. Jörg Riedlbauer verabschiedet. Dazu kam der „Tanz durch die Jahrhunderte“ mit drei Aufführungen und ein konzentriertes Probenwochenende im Humboldt-Institut Bad Schussenried.

Die Stadtkapelle kam mit Interims-Dirigent Martin Remke wieder in Schwung und stellte ihr Können beim Spitalhof-Konzert im Juni unter Beweis. Beim Schützenfest lief die Stadtkapelle wie jedes Jahr bei den Umzügen mit. Eine Neuheit war der Beitrag zum ökumenischen Kirchplatzfest im September. Im November füllte die Stadtkapelle die Gigelberghalle mit ihrem 100-jährigen Jubiläumskonzert. Nach dem Drei-Königs-Konzert in der Stadtpfarrkirche wurde Simon Föhr der neue Dirigent.

Vom Blasmusik-Kreisverband überreichte der stellvertretende Vorsitzende Florian Kramer (im Bild ganz links) Urkunden für langjährige Zugehörigkeit. Im Sinfonieorchester konnte Orchestervorstand Klaus Pfalzer Urkunden für bis zu 50-jähriges aktives Mitwirken übergeben. Im Bild von links nach rechts: Florian Kramer (Blasmusik-Kreisverband), Josia Assmies (Geschäftsführer), Musikdirektor Andreas Winter (Dirigent des Sinfonieorchesters, 40 Jahre Blasmusikverband), Ralph Guderlei (Vorstand Stadtkapelle), Heike Waibel (Posaune, 40 Jahre), Klaus Pfalzer (Vorstand Sinfonieorchester), Edgar Finkbeiner (Horn, 50 Jahre), Hans-Ludwig Spohr (Oboe, 25 Jahre), Wolfgang Fritzenschaft (Euphonium, 50 Jahre), Lucia Nehmiz (Viola, 40 Jahre), Johannes Walter (Vorsitzender). Nicht auf dem Bild: Lukas Mühlfeld (Tenorhorn, 10 Jahre) und Tina Nover (Klarinette, 30 Jahre).

Die nächsten Konzerte sind geplant für Freitag, 28. Juni (Stadtkapelle) und Samstag, 6. Juli (Sinfonieorchester), beide im Spitalhof.