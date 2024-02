Musikkapelle Oggelshausen ernennt zwei neue Ehrenmitglieder

Am Samstag, 24. Februar, fand die Jahreshauptversammlung der Musikkapelle Oggelshausen statt. Im Rahmen der Versammlung wurden die beiden langjährigen Mitglieder Berthold Weggenmann und Winfried Maikler zu Ehrenmitgliedern ernannt.

Winfried Maikler ist seit 1965 Mitglied der Musikkapelle und war darüber hinaus in verschiedenen Funktionen als Ausschussmitglied tätig. Berthold Weggenmann trat 1971 in den Verein ein und legte seit seinem Umzug nach Ausnang bei Leutkirch über 180.000 Kilometer zurück um bei den Proben und Auftritten der Musikkapelle dabei zu sein, auch er war Mitglied im Ausschuss. Die erste Vorsitzende Michaela Christ dankte beiden für ihre herausragenden Leistungen und überreichte beiden eine Fotocollage als Andenken an ihre aktive Zeit.

Bei den Ehrungen konnte der stellvertretende Vorsitzende des Blasmusik-Kreisverbands Biberach, Karl Lamp, neun Musikerinnen und Musiker für insgesamt 250 Jahre aktive Mitgliedschaft ehren. Thomas Brand, Elisa Hader, Eva-Maria Hader und Lars Hecker erhielten die Ehrennadel in Bronze für 10 Jahre aktive Tätigkeit. Michaela Christ wurde für 20 Jahre aktive Tätigkeit ausgezeichnet. Die Ehrennadel in Gold mit Diamant und Ehrenbrief erhielt Andreas Nischt für 40 Jahre aktive Tätigkeit. Mit Edwin Hader, Josef Hader und Thomas Kapitel konnten gleich drei verdiente Mitglieder für jeweils 50 Jahre aktive Mitgliedschaft geehrt werden. Darüber hinaus erhielt Manuela Rautenberg die Förderermedaille in Bronze für 10 Jahre Engagement in verschiedenen Ausschusspositionen.

In der Vorstandschaft des Vereins ergaben sich keine Änderungen. Michaela Christ wurde einstimmig für drei weitere Jahre als erste Vorsitzende gewählt, Joachim Zanker in gleicher Weise als Schriftführer. Der stellvertretende Bürgermeister Manfred Wanner überbrachte die Grüße und den Dank der Gemeinde und nahm die Entlastung der Vorstandschaft vor.

Zum Abschluss der Versammlung überbrachte Klemens Bogenrieder die Grüße der VR Bank Riedlingen-Federsee. Michaela Christ sprach ihren Dank aus für die vielfältige Unterstützung der Musikkapelle und gab einen Ausblick auf das im April anstehende Kinderkonzert.