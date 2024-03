Musikkapelle Oberopfingen e. V.

Oberopfingen (mk) Am vergangenen Wochenende hielt die Musikkapelle Oberopfingen die jährliche Generalversammlung ab. Schwerpunkt der diesjährigen Versammlung war die Wahl eines neuen 1. Vorsitzenden. Nach 15 Jahren Amtszeit stellte sich der bisherige 1. Vorsitzende Reinhardt Schwarz nicht mehr zur Wahl. In die Fußstapfen treten Katharina Göppel und Florian Wonhas, welche an diesem Abend von der Versammlung gewählt wurden, gemeinsam.

Durch eine Anpassung der Satzung im vergangenen Jahr ist es möglich, dass sich zwei Personen den Posten des 1. Vorsitzenden teilen. Als neuer Beisitzer für Florian Wonhas wurde Marius Wehrle in die Vorstandschaft gewählt. Als Wahlleiterin fungierte Ortsvorsteherin Sabine Schmid. Mit Standing Ovation wurde Reinhardt Schwarz aus dem Amt des 1. Vorsitzenden verabschiedet. Er hat in den letzten 15 Jahren mit viel Energie und Begeisterung die Musikkapelle geführt, gelenkt und in der Öffentlichkeit repräsentiert. Ein kleiner Auszug der realisierten Projekte waren unter anderem zweimal einen neuen Dirigenten zu suchen und zu finden, die Herren- sowie auch die Damentracht zu erneuern, die Fahne wurde restauriert und zum krönenden Abschluss hat er das Bezirksmusikfest nach Oberopfingen geholt, welches zum 100-jährigen Bestehen der Musikkapelle im vergangenen Jahr veranstaltet wurde und ein tolles Ereignis für Groß und Klein war. Für die 15 Jahre voller Engagement, Leidenschaft und Herzblut, welches er der Kapelle entgegenbrachte, und die schöne, produktive und zukunftsweisende Zeit, sind ihm die Oberopfinger Musikanten und Musikantinnen unendlich dankbar. Er selbst hatte beim Ausüben seines Amtes jede Menge Spaß und ist stolz, ein Teil der Musikapelle zu sein. Die Kapelle umfasst aktuell 65 aktive Musiker und Musikerinnen sowie 22 Kinder bzw. Jugendliche in der Musikausbildung. Für 10 Jahre aktive Musikantenzeit wurden Carla Ebner, Lisa Böhler, Marius Wehrle, Tim Schmid sowie Louis Geiger und für 15 Jahre wurde Stefanie Szauter und Lorena Morent geehrt. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.mk-oberopfingen.de.