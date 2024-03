Zahlreiche Musiker aus dem Landkreis Biberach haben beim Landeswettbewerb „Jugend musiziert“ wieder hervorragende Ergebnisse erzielt. Im Einsatz waren sie in der vergangenen Woche in Offenburg und Meckenbeuren (Schlagzeug). Drei Musiker stellten sich zudem einer besonderen Herausforderung in Köln.

Eva Hummler (l.) und Lara Adler (r.) gemeinsam mit ihrer Lehrerin Anita Bender. (Foto: privat )

Für den Bundeswettbewerb qualifiziert haben sich in der Kategorie „Klavier vierhändig“ Daria Jovanovic und Lily Sara Grehl sowie Salome Beck und Vivienne Hartwich, in der Kategorie „Klavier und ein Streichinstrument“ Eva Hummler und Lara-Maria Adler, in der Kategorie „Schlagzeug-Ensemble“ Gregor Bork und Matheus Selig, in der Kategorie „Blechbläser solo“ Lorenz Obele und Magnus Wille, in der Kategorie „Holzbläser solo“ Anna Sophie Schreiber

In der Sonderkategorie „Instrumente der Alten Musik“ gibt es lediglich den Wettbewerb auf Landesebene. Unter den Teilnehmern in der Musikhochschule Köln waren auch drei Cembalisten der Biberacher Bruno-Frey-Musikschule. Lara-Maria Adler, Eva Hummler und Ilian Riether, die in Offenburg mit Violine und am Klavier antraten, mussten sich in drei Minuten auf die neuen Instrumente einstellen. Jedes Cembalo habe eine andere Tastatur mit verschiedenem Umfang, einen anderen Anschlag, eine andere Stimmung, andere Register und einen anderen Klang, so die Musikschule.

Adler und Hummler traten in der Altersgruppe drei mit Werken von Bach, Couperin, Gibbons, Scarlatti und Rameau an. Riether spielte in der Altersgruppe fünf virtuose Cembalostücke von Soler, Rameau, Royer und Bach. Adler und Riether erhielten von der fünfköpfigen Jury 23 Punkte, Hummler wurde mit der höchsten vergebenen Punktzahl von 25 Punkten ausgezeichnet.

Die Ergebnisse von den Landeswettbewerben in Offenburg und Meckenbeuren im Überblick: