Musikalische Weltreise mit dem Musikverein Rot an der Rot

Im ausverkauften Robert-Balle-Festsaal gaben die Musikanten am 18. November ihr Jahreskonzert. Zum Thema „Musikalische Weltreise“ führte die Musikkapelle konzertante und symphonische Blasmusik aus verschiedenen Genres und Ländern auf in einem abwechslungsreichen Programm von Dirigent Joachim Knoll auf.

Zuerst musizierte das Vororchester der Gemeinschaftsjugendkapelle Illertal-Rottal couragiert unter dem Dirigat von Theresa Erb und Tobias Kohler. Dann stachen mit der Titelmelodie zur Fernsehserie „Traumschiff“ die Roter Musikanten in See. Bei der viersätzigen „Peer Gynt Suite“ von Eduard Grieg waren besonders die Holzbläser gefordert.

Weiter ging die Reise mit Luigi di Ghisallos „Abenteuer in Tokio“, dem „Ungarische Tanz Nr. 5“ von Johannes Brahms und einem Medley mit Märschen von John Philip Sousa in einem Arrangement von Siegfried Rundel. Im „Carneval de Paris“ waren ein Akkordeon und ein Dudelsack zu hören. Nach „Beatles Collection“, einem ABBA-Medley und Hans Zimmers Musik aus dem Film „Fluch der Karibik“ hat Jay Bocook für symphonisches Blasorchester arrangiert. Dieser Programmpunkt war für die Musiker der schwierigste Part im Konzert. Das Werk stellt hohe Anforderungen an Rhythmik und Spieltechnik. Die Musiker zeigten sich von ihrer besten Seite.

Der stellvertretende Kreisdirigent Michael Bischof ehrte im Namen des Blasmusikverbands Baden-Württemberg Antonia Hahn und Elias Hirsch für 10-jähriges aktives Musizieren. Die Ehrennadel in Gold erhielten für 30 Jahre Andrea Frisch, Sonja Kramer, Silvia Martin, Mathias Piest und Stefanie Zott. Vorstand Markus Metzger ernannte die für 30 Jahre Geehrten zu Ehrenmitgliedern des MV Rot an der Rot.

Für 50 Jahre erhielten Werner Gregg (Trompete), Anton Henkel (Flügelhorn), Elmar Hirsch (Trompete und Flügelhorn), Erich Ott (Tuba) und Peter Ruhl (Posaune) die Ehrennadel in Gold mit Diamant.

Seit 10 Jahren ist Gabriel Reiser stellvertretender Vorstand des Musikvereins. Für dieses Engagement verlieh ihm Michael Bischof die Fördermedaille in Bronze.

Von 1965 bis 2022 spielte Albert Ott Tenorhorn in der Musikkapelle. In dieser Zeit war er viele Jahre in verschiedenen Ämtern Teil der Vorstandschaft. Zum Ende seiner aktiven Laufbahn ernannte ihn Markus Metzger zum Ehrenmusikant. In der fast 150-jahrigen Vereinsgeschichte ist Albert Ott der erste Musiker, der diese Auszeichnung erhält.