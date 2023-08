Zur Jahreshauptversammlung begrüßte das Vorstandsduo Christina Mahle–Koch und Thomas Zippler die Chorleiterin Sarah Baranja, den Ehrenchorleiter Klaus Zippler, die Ehrensängerinnen und Ehrensänger sowie alle Chormitglieder, Organistinnen, Herrn Pfarrvikar Dr. Leonard Anetekhai sowie den 2. Vorsitzenden des Kirchengemeinderats Alexander Kohn.

Nach Bekanntgabe der Tagesordnung wurde der verstorbenen Mitglieder gedacht, vor allem dem zuletzt verstorbenen aktiven Basssänger Berthold Fränkel.

Mit 42 Sängerinnen und Sänger hatte der Chor im vergangenen Jahr 16 Auftritte und zahlreiche Proben gemeistert, verstärkt durch 4 neue Mitglieder.

Gemeinsam mit der Vorstandschaft konnte Schriftführerin Annette Mayer besondere Ereignisse hervorheben: eine voll besetzte Kirche beim Auftritt des Projektchors zum 170–jährigen Chorjubiläum mit dem Motto „Musik ist der Wind in unseren Segeln“. Ein Highlight bei klirrender Kälte war das „Pfarrhaus–Adventsfenstersingen“, eine Idee der Chorleiterin. Zuletzt war auch das „Sofakonzert“ in der Apfelwiese an einem lauen Sommerabend ein besonderer Genuss. Den verstorbenen Mitgliedern gedachte der Chor in einer Andacht in der Lorettokapelle und schmückte jedes der Gräber mit einem Blumenstrauß.

Kameradschaftlich waren Radtouren, die Teilnahme am Stadtradeln mit Belegung des zweiten Platzes sowie zur Fasnet der Kappenabend zu erwähnen.

Chorleiterin Sarah Baranja war mit vollen Segeln aus dem Corona–Jahr gestartet. Mit motivierten SängerInnen, einem Probenwochenende, gut besuchten Proben und zwei intensiven Stimmbildungsphasen wurde wieder ein sehr guter Stand erreicht.

Kassier Felix Schlegel berichtete über die Ein– und -Ausgaben, Kassenprüfer Konrad Knobelspies konnte das Ergebnis als tadellos zur Entlastung empfehlen. Mit großem Dank für deren Wirken wurde die Entlastung der Vorstandschaft von Günther Schirmer vorgenommen. Ein besonderer Dank ging dabei auch an Chorleiterin Sarah Baranja für ihren großen Einsatz, an Elisabeth und Anton Traub für deren Hausmeistertätigkeit in und um den Johannessaal, an Pressewartin Marita Künzelmann für die treffend formulierten Berichte, an Notenwart Klaus Zippler fürs Bestücken der Notenmappen sowie Karl Winter fürs Besorgen der Getränke.

Wahlen und Ehrungen standen keine an. Nach einem gemeinsamen Lied konnte der offizielle Teil beendet werden.