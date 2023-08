Musik bringt Jugendliche aus Guernsey und Biberach zusammen

Das überaus gut besuchte Konzert des Guernsey Music Centre am Schützenmontag mit dem Youth Orchestra, dem Youth Choir und der Concert Wind Band begeisterte die Zuhörer, welche sich dafür mit großzügigen Spenden bedankten.

Der Freundeskreis Guernsey im Verein Städte Partner Biberach überreichte einen Teil davon an das Guernsey Music Centre als Dank für den herzlichen Besuch der 70 jungen Musiker und neun Lehrer. Durch die Teilnahme am Bunten Zug am Schützenmontag, dem Konzert in St. Martin mit anschließender Begegnung im Pfarrgarten und am musikalischen Abend zusammen mit Ensembles der Bruno–Frey–Musikschule wurde das Band der Freundschaft auch zwischen den Jugendlichen aus Guernsey und Biberach weiter gewoben.

Große Unterstützung erfuhr der Freundeskreis Guernsey dabei von den St. Martins Chorknaben, die da waren, wo Hilfe gebraucht wurde und die auch spontan den Guernsey Musikanten ein Ständchen gesungen haben. Zur Finanzierung ihrer diesjährigen Konzertreise nach Schweden erhielten auch sie einen Zuschuss in gleicher Höhe. Vielleicht führt ja eine der nächsten Chorreisen wieder auf die Kanalinsel.