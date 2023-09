Münsterchor singt für Rosemarie Sandner

Nach der Chorprobe gratulierte der Münsterchor Rosemarie Sandner zum 80. Geburtstag mit dem Lied „Herr, deine Güte reicht so weit“, welches sich die Jubilarin gewünscht hat. Seit 32 Jahren unterstützt die Sopransängerin mit ihrer Stimme den Münsterchor. Ebenso beweist Rosemarie Sandner seit beachtlichen 57 Jahren ihr musikalisches Können beim Kirchenchor Tigerfeld–Aichstetten. Durch ihre Verbundenheit und Liebe zur Musik ist sie dort schon einige Jahre im Vorstand tätig. Des Guten nicht genug engagiert sie sich als Lektorin, Kommunionhelferin, Mesmer und Wortgottesdienstleiter in beiden Kirchengemeinden. Die stellvertretende Vorsitzende Christa Schwendele bedankte sich im Namen der Chorgemeinschaft von ganzem Herzen für die vielen Jahre, die Rosemarie Sandner schon im Chor mitsingt und wünscht ihr Gesundheit, Glück sowie Gottes Segen und dass sie noch lange die Freude am Singen hat und mit ihren vielfältigen Einsätzen die Liturgie weiterhin bereichert.

