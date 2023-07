Münsterchor erlebt schönen Ausflugstag

Der Münsterchor Zwiefalten sowie einige Gäste haben sich bei wunderschönem Wetter zum Jahresausflug auf die Fahrt in den Schwarzwald begeben. Pünktlich in Blumberg angekommen stärkte sich die Chorgemeinschaft zuerst mit Brezeln und Kaffee, um anschließend im Eisenbahnmuseum Spannendes und Wissenswertes über die damalige Dampfeisenbahnzeit und die Entstehungsgeschichte der Sauschwänzlebahn zu erfahren. Endlich begann die einstündige imposante Dampfreise der einzigartigen Eisenbahn. Eine Strecke von 25 km schlängelte über vier Brücken und durch sechs Tunnel mit tollen Ausblicken in die Täler der Umgebung, in die Wutachschlucht und in den Schwarzwald. Der längste Tunnel ist es, der der Sauschwänzlebahn ihren Namen gibt, da der Streckenverlauf dieses Tunnels an ein geringeltes Schweineschwänzchen erinnert. Die unvergessliche Fahrt im Bimmelbahntempo endete in Weizen. Dort wartete schon der Bus, der die Reiselustigen nach Lausheim fuhr. In der St. Nikolaus Kirche wurde vom Münsterchor unter der Leitung von Günther Butscher, das Ave Verum, „Ich bete an die Macht der Liebe und Gegrüßet seist du Maria zum Lobe Gottes“, gesungen. Nach üppigem Mittagessen ging die Fahrt weiter zur wunderschönen historischen Altstadt Waldshut, die zwischen zwei imposanten Tore eingebettet ist. Beim Bummeln konnten einzigartige Häuser, geschmückt mit historischen Wappen und künstlerischen Fassadenbemalungen, entdeckt werden. In den mittelalterlichen Gebäuden befanden sich zahlreiche Geschäfte und gemütliche Cafés zum Verweilen. Durch enge Gassen nur ein paar Schritte entfernt, erreichten die Sänger die Rheinpromenade, bei der sie die Seele baumeln und den Alltag hinter sich lassen konnten. Diese wunderschöne historische Altstadt, gelegen am südlichen Schwarzwald, direkt an der Schweizer Grenze und am Hochrhein hinterließ allen Besucher einen bleibenden Eindruck. Doch fast zu früh musste die Heimfahrt angetreten werden. Vorsitzender Rupert Weber bedankte sich im Namen des Chores bei Joachim Häbe für die hervorragende Organisation des gelungenen Ausflugs.

