Mühlbachschule besucht Musical Tarzan in Stuttgart

Am Donnerstag, 7. März, erlebten 100 Schüler:innen in Stuttgart ein unvergessliches Abenteuer im Dschungel.

Mit zwei Bussen machte sich die Gruppe auf nach Stuttgart und fand den Weg in den üppigen, grünen Dschungel Afrikas - zumindest auf der Bühne des Theaters. Das Musical „Tarzan“, basierend auf der Geschichte von Edgar Rice Burroughs und dem Disney-Zeichentrickfilm, entführte die jungen Besucher:innen in eine Welt voller Abenteuer, Liebe und den Klang der wilden Natur.

Die Schüler:innen wurden von der mitreißenden Energie der Darsteller:innen, den spektakulären Akrobatik-Einlagen und den eingängigen Melodien des preisgekrönten Soundtracks mitgerissen. Von der ersten Minute an tauchten sie ein in die Geschichte des jungen Tarzan, der im Dschungel bei Affen aufwächst und sich in die hübsche Jane verliebt. Die mitreißende Musik, die atemberaubenden Bühneneffekte und die ergreifende Handlung zogen die Schüler:innen in ihren Bann.

Für viele der Schüler:innen war es das erste Mal, ein Musical live zu erleben, und die Begeisterung war spürbar. Besonders die Musik und die Akrobatik beschrieben einige Schüler:innen als spektakulär.

Nach der Vorstellung strömten die Schüler:innen mit leuchtenden Augen aus dem Theater, voller Begeisterung und inspiriert von dem, was sie gesehen hatten. Sicher wird dieser Besuch im Stage Palladium Theater ein unvergessliches Highlight ihrer Schulzeit bleiben - eine Reise in die Welt des Dschungels und der Fantasie, die noch lange nachhallen wird.