Mountainbike Finals starten in Binzwangen

Die beiden Finals um den Oberschwaben Cup im Mountainbike Sport finden im Oktober in Binzwangen und Isny statt. Der Meistertitel zwischen Schwäbischer Alb, Bodensee und Allgäu wird in sieben unterschiedlichen Rennen ausgetragen. Waren es im Frühjahr das Enduro Rennen in Rot an der Rot und das Cross Country Rennen in Bad Waldsee, folgten im Sommer die Citysprints in Ravensburg und Leutkirch sowie der Klassiker in Amtzell. Am kommenden Sonntag geht es auf den wilden Wellenritt im Binzwanger Pumptrack, bevor in Isny der letzte Startschuss fällt.

Der Binzwanger Pumptrack bietet als einer der größten in Baden-Württemberg die perfekte Kulisse für ein Pumptrack Vario Race. Das gesamte Areal entlang der Donau wird in eine etwa einen Kilometer lange Rennstrecke verwandelt und bietet Platz für spektakuläre Wettkämpfe. Das Pumptrack Vario Race ist eine Wettbewerbsform, welche aus mehreren Ausscheidungsrennen besteht, in denen vier Fahrer auf der gleichen Strecke zeitgleich gegeneinander antreten. Jungs und Mädels starten gemeinsam, werden aber separat gewertet.

Die Rennstrecke enthält verschiedenste Elemente wie: kurze, steile Auf- oder Abfahrten, Steinfeld, Baumstämme, Schräghang. Mit in die Rennstrecke (Runde etwa 1,2 Kilometer) ist der Pumptrack mit Wellen, Steilkurven und Tables integriert (Länge rund 200 Meter). Die jüngsten Starter fahren in der Altersklasse U7 (unter sieben) und sind teilweise erst fünf Jahre alt. Mit hohem Tempo geht es dann bei den oberen Altersklassen zur Sache.

Die Mountainbiker des SV Binzwangen haben mit Lenny Störkle und Niklas Jäggle wieder zwei heiße Eisen im Feuer beim Kampf um die Podestplätze im Gesamtklassement. Der heiße Herbst kann losgehen und dabei werden nicht nur die jungen Mountainbiker, sondern auch die Zuschauer auf ihre Kosten kommen.