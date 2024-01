300.000 Euro für schnelles Internet in Moosburg

Der Bund fördert den Breitbandausbau in Moosburg mit einer sechsstelligen Summe. „Die Gemeinde Moosburg am Federsee erhält einen Förderbescheid zum Breitbandausbau über rund 300.00 Euro. Damit können mit Unterstützung des Bundes in Moosburg Investitionen von rund 600.000 Euro umgesetzt werden“, teilt der Biberacher SPD-Bundestagsabgeordnete Martin Gerster mit. Das Geld komme aus dem Etat des Bundesministeriums für Digitales und Verkehr.

„Dieser erneute Förderbescheid im Kreis Biberach zeigt deutlich: Der Bund steht bei der Digitalisierung zuverlässig an der Seite der Städte und Kommunen in unserer Region“, so Gerster weiter. „Die neue ‚Gigabit-Richtlinie 2.0‘ der Ampel-Koalition fördert den Breitband-Ausbau gerade auch im ländlichen Raum. Das Ziel sind beste Rahmenbedingungen bei uns im Landkreis. Diese sind die Grundlage für höhere Lebensqualität, sichere Arbeitsplätze und eine nachhaltige Zukunft. Klar ist weiterhin: Die Beschäftigten in den Gemeindeverwaltungen und bei der OEW Breitband GmbH machen das möglich. Denn sie setzen sich mit viel Expertise und Engagement für den Ausbau ein und bemühen sich mit großem Erfolg um die Fördermittel des Bundes.“ Zum Ende des vergangenen Jahres hatten mehrere Gemeinden im Kreis Biberach einen Förderbescheid der Bundesregierung für den Breitbandausbau erhalten.

Die Breitbandförderung des Bundes „Gigabit-Richtlinie 2.0“, die im vergangenen Jahr neu aufgestellt wurde, solle Fördermittel noch gezielter dort einsetzen, wo sie besonders benötigt werden, heißt es in der Mitteilung des Biberacher Bundestagsabgeordneten weiter. So seien allein 2023 insgesamt 78,8 Millionen Euro Förderung in den Landkreis Biberach geflossen, seit 2020 waren es sogar 282 Millionen Euro. Mit Unterstützung durch den Bund konnten seither über eine halbe Milliarde Euro in schnellste Internetleitungen im Landkreis investiert werden.