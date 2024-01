Moorochsen zu Gast im Stuttgarter Landtag

Anläßlich des Zunfmeisterempfangs am Jubiläumstreffen „60 Jahre Buchauer Moorochsenfasnet“ im Februar hatte MdL Thomas Dörflinger als Schirmherr als Gastgeschenk eine Einladung in den Stuttgarter Landtag ausgesprochen.

Kurz vor Weihnachten war es nun endlich soweit und eine Abordnung unserer Moorochenzunft (Zunfträte, erweiterte Zunfträte und Hauptverantwortliche und Gildesprecher) besuchte zusammen mit weiteren Vereinen aus dem Landkreis Biberach den Stuttgarter Landtag.

Dort angekommen, wurde die Gruppe von Thomas Dörflinger begrüßt und durch das Landtagsgebäude geführt. Der Plenarsaal, normalerweise Ort hitziger politischer Diskussionen, kam an diesem sitzungsfreien Tag an seine Kapazitätsgrenzen. Die insgesamt knapp 150 Besucher füllten den Saal bis auf den letzten Platz.

Thomas Dörflinger gab im Abgeordnetengespräch Einblick in die Struktur des Landtags, den Berufsalltag eines Abgeordneten und beantwortete die zahlreichen Fragen der interessierten Besuchergruppe.

„Es ist großartig, wie viele Menschen aus unserer Region an der politischen Arbeit interessiert sind und den Stuttgarter Landtag besucht haben. Auf jedem Platz des Landtags saßen heute Oberschwaben, das war schon einmalig.“, so Dörflinger.

Abgerundet wurde der Tag mit einem gemeinsamen Besuch des Stuttgarter Weihnachtsmarktes. Sowohl Thomas Dörflinger als auch die Teilnehmer waren sich am Ende einig: Ein gelungener, informativer und somit schöner Tag in der Landeshauptstadt: So wurde Landespolitik erlebbar gemacht.