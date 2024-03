Montessori-Film in Cineplex Biberach

Am Donnerstag startete deutschlandweit der neue Montessori-Film. In Biberach hatte der Montessori Verein Biberach die Patenschaft übernommen. Die Vereinsvorsitzende Andrea Sperr stellte die Arbeit des ortsansässigen Vereins, der bereits seit 1992 in der Stadt besteht, vor. Im vollbesetzten Kino folgte dann die Aufführung des Films, der einen Ausschnitt aus dem Leben Maria Montessoris und die Entwicklung ihres pädagogischen Konzepts darstellte. Das Leben zur damaligen Zeit stellte an die studierte Medizinerin besondere Herausforderungen, die auch ihr Privatleben stark beeinflussten.

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.