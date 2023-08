Möhringen

Diebe stehlen Augenbrauen aus einem Friseursalon

Möhringen / Lesedauer: 1 min

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Diebstahl aus einem Friseursalon in der Straße „Mittlere Gasse“ in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch. So schreiben es die Beamten im Polizeibericht.

Veröffentlicht: 31.08.2023, 14:22 Von: sz