Moderne Klänge, Töne und Melodien in ehrwürdigem Gemäuer

Nach seiner Teilnahme an der diesjährigen Kulturnacht in Wangen hat sich der Chor StimmSalabim wieder einmal zu einem Probenwochenende in Rot an der Rot getroffen, um neue Stücke einzuüben und ältere aufzufrischen. Der Chor, vor vielen Jahr(zehnt)en durch Jugendliche der Katholischen Jungen Gemeinde (KJG) in Oberndorf am Neckar mit dem Anliegen der Gottesdienstmitgestaltung ins Leben gerufen, trifft sich seit langem nur wenige Male im Jahr zu seinen Proben. Der Chor, der sich immer wieder hinsichtlich der Mitglieder und der Probenorte verändert (hat), arbeitete von Anfang vollständig ehrenamtlich.

Die Chormitglieder, die aus Amtzell, Bad Wurzach, Baltmannsweiler, Herrenberg, Heubach, Hirrlingen, Ludwigsburg, Oberndorf am Neckar, Schwäbisch Gmünd, Starzach (bei Rottenburg am Neckar) und Wangen im Allgäu kommen, haben im letzten Jahr entschieden, ihre Probenarbeit nach der Corona-„Pause“ fortzuführen. Nach den motivierenden Möglichkeiten, bei der Kulturnacht in Wangen dabei sein zu können und der großartigen Atmosphäre in Rot an der Rot oder auch auf dem Hersberg am Bodensee, will sich der Chor auch wieder musikalisch bei der Kulturnacht 2024 in die Reihe der Darbietenden einreihen. Von Anfang an hat sich der Chor zum Ziel gesetzt, ein ‐ im Rahmen seiner Möglichkeiten ‐ möglichst breites Spektrum an Chormusik vom „klassischen“ und modernen religiösen Lied über musikalische Parodien bis zu aktuellen, für Laienmusiker durchaus anspruchsvollen, Bearbeitungen zeitgenössischer Arrangeure wie Carsten Gerlitz, Markus Detterbeck oder Oliver Gies wiederzugeben.

So freuen sich die Chormitglieder, Chorleiter Wolfgang Dettling (Amtzell) und der Pianist Michael Merk (Herrenberg) jetzt schon auf die Kulturnacht 2024 in Wangen, auf die nächsten Treffen zur konzentrierten Notenfindung und auch auf die rhythmischen Herausforderungen solcher Proben. Aber wenn nach einem auch anstrengenden Chorprobenwochenende mit einerseits aufgrund der aktuellen Lage in Nahost sehr berührenden Liedern wie Schalom Ben-Chorins „Freunde, dass der Mandelzweig“ und andererseits befreiend verrückt-schönem Weitersingen abends im Keller des Hauses St. Norbert in Rot an der Rot als Fazit ein allgemeines ‐ „Schee war’s!“ zu hören ist, dann hat sich Chorarbeit in seiner Vielseitigkeit „gelohnt“.