In der katholischen Pfarrkirche St. Nikolaus in Mittelbiberach-Reute hat sich Ende November etwas sehr Besonderes zugetragen. Erstmals wurde dort das Taufsakrament nicht durch einen Priester gespendet, sondern durch einen Laien - in diesem Fall sogar durch eine Frau. Margarita Ruppel, die die Taufe spendete, gehört zu den 26 Pastoral- und Gemeindereferenten der Diözese Rottenburg-Stuttgart, die von Bischof Gebhard Fürst Anfang November kurz vor dessen Ruhestand mit der sogenannten außerordentlichen Taufspendung beauftragt wurden. Zusammen mit Stefanie Brüggemann aus Biberach ist sie auch eine der ersten Frauen, die nun taufen darf.

Die kleine Jule Jäckle aus Reute wird später einmal von sich sagen können, dass ihre Taufe etwas ganze Besonderes war. Ihre Eltern Sabrina und Marco hatten extra fast ein Jahr seit Jules Geburt gewartet, bis Margarita Ruppel vom Bischof beauftragt worden war, als Gemeindereferentin die Taufe spenden zu dürfen. „Wir kennen uns aus dem Familiengottesdienstteam und als ich sagte, dass ich den Kurs absolviere, der mich zur Taufe berechtigt, wollten sie solange warten“, sagt Ruppel, die in der Seelsorgeeinheit Biberach-Umland tätig ist.

Von 26 Laien sind 22 Frauen

Bislang durften Laien nur die sogenannte Nottaufe spenden, beispielsweise bei Frühgeborenen, die in Lebensgefahr schweben und ein Priester nicht in der Nähe ist. Bischof Fürst hatte aber vor mehr als einem Jahr die Entscheidung getroffen, die außerordentliche Taufspendung in der Diözese Rottenburg-Stuttgart zuzulassen. In Deutschland ist dies bisher sonst nur in den Bistümern Essen und Osnabrück der Fall.

Begründet wird dies von kirchlicher Seite unter anderem mit dem Priestermangel, deshalb auch der Zusatz „außerordentlich“. Aus jeder Seelsorgeeinheit durfte allerdings nur eine Person an die Diözese gemeldet werden. Aus 89 Bewerbungen wurden 26 für den ersten Qualifizierungskurs ausgewählt, der dieses Jahr in drei Teilen stattfand - darunter 22 Frauen und vier Männer.

Margarita Ruppel ist ein bisschen nervös, als sie Familie Jäckle mit der gesamten Verwandtschaft an diesem Sonntagmorgen zu ihrer ersten Taufe in der Kirche in Reute vor sich hat. Dort gibt es nicht nur ein Taufbecken, sondern sogar einen Taufbrunnen, aus dem das Wasser sprudelt. Nachdem die Eltern zunächst an der Kirchenpforte bei Margarita Ruppel die Taufe für ihr Kind erbeten haben, beginnt der Gottesdienst mit einer Lesung aus dem Markus-Evangelium: „Lasst die Kinder zu mir kommen! Denn Menschen wie ihnen gehört das Reich Gottes.“

„Damit hätte ich nie gerechnet“

Die Gemeindereferentin, selbst sechsfache Mutter, bindet auch die Kinder aus der Verwandtschaft mit in die Tauffeier ein, die genau sehen wollen, was hier vor sich geht. „Diese Zusage, liebe Jule, dass Jesus dich liebt, die gilt dein ganzes Leben lang“, sagt sie. Gemeinsam werden Lieder gesungen, Fürbitten gebetet und das Glaubensbekenntnis gesprochen, ehe der eigentliche Taufritus erfolgt. Das Taufwasser ist zwar angewärmt, der kleinen Jule aber offenbar dennoch zu kalt, was sie durch kräftige Schreie zum Ausdruck bringt. Es folgt die Salbung mit dem Salböl Chrisam.

„So wie die Sonnencreme uns vor der Sonne schützt, soll Chrisam Jule vor allem Bösen schützen“, erklärt Margarita Ruppel den Kindern, die aufmerksam zuschauen und anschließend ihre Taufkerzen an der Osterkerze anzünden und zur Taufkerze der kleinen Jule stellen dürfen.

Nach rund 45 Minuten ist die Tauffeier zu Ende und Margarita Ruppel freut sich, das alles ohne Probleme funktioniert hat. „Ich werde allerdings künftig meine Predigt etwas kürzer halten“, sagt sie. Sie habe bemerkt, dass die anwesenden Kinder mit der Zeit doch etwas unruhig geworden seien. Zusammen mit Patoralreferentin Stefanie Brüggemann aus Biberach, die mit ihr den Taufkurs absolviert hat, lässt sie das Ganze Revue passieren.

Sie sei bisher in der Firmvorbereitung tätig gewesen, im Hospiz, in der Trauerbegleitung und dürfe auch Beerdigungen abhalten, sagt Brüggemann. „Dass ich noch erlebe, dass ich mit der Taufe nun auch ein Sakrament spenden darf, damit hätte ich nie gerechnet.“ Sie freue sich, dass sie neben Beerdigungen nun auch die Möglichkeit erhalten habe, kleine Menschen ins Leben hinein begleiten zu dürfen.

Neue Regelung hat nicht nur Befürworter

Nicht nur Befürworter der Sie habe als Gemeindereferentin bereits viele Eltern in der Taufvorbereitung begleitet, sagt Ruppel. „Es hat mir immer ein bisschen leid getan, dass ich den letzten Schritt - also das Spenden der Taufe - nicht selbst machen durfte.“ Dass dies nun möglich sei, empfinde sie als logische Konsequenz.

Die beiden Frauen wissen allerdings auch, dass die neue Regelung in der katholischen Kirche nicht nur Befürworter hat. „Unsere zuständigen Pfarrer, Dekan Stefan Ruf und Pfarrer Wunibald Reutlinger, haben die Initiative von Bischof Fürst allerdings von Anfang an unterstützt“, sagte Stefanie Brüggemann. Sie wisse, dass es auch für viele Gläubige längst überfällig sei, dass nicht nur männliche Laien, sondern auch Frauen die Taufe spenden dürfen. „Etwas schade ist, dass es mit dem Priestermangel begründet werden muss.“ Sie selbst sei im Moment noch mit der Firmvorbereitung beschäftigt, so dass sie ihre erste Taufe wohl erst 2024 haben werde, sagt Stefanie Brüggemann.

Wird die Beauftragung wieder zurückgenommen?

Margarita Ruppel hat inzwischen bereits Anfragen von weiteren Eltern. „Mir hat es geholfen, dass ich die erste Taufe mit bekannten Gesichtern machen konnte.“ Und Stefanie Brüggemann hofft, dass es ihnen beiden vielleicht auch möglich ist, durch ihre neue Tätigkeit auch wieder Eltern zu erreichen, die mit der Kirche vielleicht nicht mehr so viel am Hut haben.

Im Vatikan wird die Entscheidung der deutschen Bischöfe durchaus kritisch gesehen. Theoretisch sei es möglich, dass der Nachfolger von Bischof Fürst die Beauftragung der Laien wieder zurücknehmen könnte, sagt Stefanie Brüggemann. Sie und Margarita Ruppel hoffen jedoch, dass es dazu nicht kommt und Taufen wie die der kleinen Jule künftig zur Normalität werden.