Energiewende, Erneuerbare, Elektromobilität: Diese Schlagworte fallen in Politik und Medien immer wieder aufs Neue. Was genau das vor Ort bedeutet, war Thema in der jüngsten Sitzung des Mittelbiberacher Gemeinderats. Christina Schanne von der NetzeBW stellte Zahlen und Fakten vor und verriet, warum der Strom in Mittelbiberach 2021 lange ausgefallen ist.

Die NetzeBW betreibt das Stromnetz von Mittelbiberach auf einer Länge von mehr als 100 Kilometern. Meistens funktioniert das ganz gut. Das beweist der sogenannte SAIDI-Wert, der angibt, für wie viele Minuten im Jahr der Strom pro angeschlossenem Nutzer weg ist.

2023 etwa liegt dieser Wert für Mittelbiberach noch bei unter zwei Minuten, der Durchschnitt für ganz Deutschland lag laut der Bundesnetzagentur in den letzten Jahren bei je rund 12 Minuten.

Der große Ausfall 2021

Auffällig ist in Mittelbiberach jedoch der Wert von 2021: Mehr als 300 Minuten war der Strom da pro Nutzer weg. Das läge an einem Ausfall am 1. November des Jahres, erklärte Schanne dem Gemeinderat.

Die meisten Störungen seien auf Fremdeinwirkungen wie Stürme oder Unfälle zurückzuführen, doch in diesem Fall hatte ein innerer Defekt das Problem verursacht. Und weil gleichzeitig Baumaßnahmen am Netz stattfanden, habe es teilweise bis zu sieben Stunden gedauert, bis das Licht überall wieder ging.

Seitdem sei das Netz an der betroffenen Stelle umgebaut und erneuert worden, damit das nicht wieder passiere, versicherte Schanne. Insgesamt habe die NetzeBW seit 2018 mehr als eine Million Euro in das Netz in Mittelbiberach investiert. „Wir sind ständig dabei, der Energiewende gerecht zu werden und gleichzeitig das Netz auf dem neusten Stand zu halten“, sagte sie.

Mittelbiberach heute schon energieneutral

Die Herausforderungen an das Stromnetz seien dabei hoch, denn statt in zentralen Kraftwerken, werde die Energie immer mehr im Verteilnetz produziert, etwa durch PV-Anlagen. In Mittelbiberach gibt es außerdem die Biogasanlage Sproll. Rechnet man deren Einspeisung auf die der restlichen Gemeinde an, wird in Mittelbiberach heute schon mehr Strom produziert als verbraucht.

Für Bürgermeister Florian Hänle ist das etwas Positives, auch, wenn in Zukunft noch weitere große Einspeiser durch große PV-Anlagen hinzukommen. „Das muss der ländliche Raum auch für die Städte mitleisten“, sagte er. Mit der Bilanz für seine Gemeinde zeigte er sich dementsprechend zufrieden.