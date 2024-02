Eine anderthalb Zimmer Wohnung in einem Biberacher Vorort, 36 Quadratmeter. Die Fotos bei der Anzeige zeigen eine moderne, ordentliche Einrichtung mit ausgestatteter Küche.

Unter dem Esstisch liegt ein schwarz-weißer Teppich, im Wohn- und Schlafzimmer ein Teppich im Fell-Look.

430 Euro Kaltmiete soll das Ganze kosten. Das Problem dabei: Die Besitzer der Wohnung haben überhaupt nichts mit der Anzeige zu tun - und zu haben ist sie auch nicht.

Betrüger schnappen sich Fotos der Wohnung

Es ist bereits das dritte Mal, mindestens, dass die Wohnung des Ehepaars aus Mittelbiberach in dieser Form auf der gängigen Online-Plattform „Immoscout24“ landet. Sie vermieten die Wohnung zwar tatsächlich, allerdings in der Regel über die Seite „WG gesucht“ und nur für den Übergang.

Diese Fotos klauen die Betrüger von der echten Anzeige bei "WG gesucht". (Foto: Vermieter )

Von dort klauen die Betrüger die Fotos und Beschreibungen und veröffentlichen sie auf weiteren Plattformen. „Jedes Mal, wenn wir einen Wechsel haben in der Wohnung, kann ich fast sicher sein, dass es parallel eine Anzeige bei Immoscout gibt, die gefälscht ist“, sagt die Vermieterin resigniert.

Alles andere als ein Einzelfall

Sie selbst bekommen das oft nur mit, weil sie von Interessenten darauf aufmerksam gemacht werden, die sich über die unterschiedlichen Angaben, etwa im Preis oder der Lage, wundern.

Die Betrüger versuchen mit diesen Anzeigen, die angespannte Situation auf dem Wohnungsmarkt auszunutzen und an die Daten oder auch das Geld der Interessenten zu kommen. Häufig sollen die eine Kaution überweisen, um die Wohnung zu „reservieren“, oder dafür, dass man ihnen den Schlüssel zur Besichtigung zuschickt. Einen Mietvertrag gibt es nie.

Wer von einer falschen Anzeige betroffen ist oder gar um sein Geld betrogen wird, kann Anzeige bei der Polizei erstatten. Denn das ist kein Einzelfall.

Für die Behörden ist es aber schwer, die Strippenzieher dahinter zu finden, oft verlaufen Spuren irgendwo im Ausland im Sande. Immoscout selbst sagt: Die Zahl der Betrugsfälle ist seit Jahren recht konstant, liegt bei knapp einem Prozent der eingehenden Anzeigen.

Plattform prüft Inserate mit KI

Viele davon versucht die Plattform abzufangen, noch bevor sie überhaupt veröffentlicht werden. „Wir haben eine Reihe von technischen Filtern und Abfragen in unsere Systeme eingebunden, mit denen wir alle neu eingestellten Inserate überprüfen“, erklärt ein Sprecher des Unternehmens auf Anfrage.

Ein Angebot, dass eine hohe Betrugswahrscheinlichkeit aufweist, wird dann noch von einem Mitarbeiter des 40-köpfigen Teams „Qualitätssicherung“ geprüft. Dabei achten sie etwa darauf, ob ein Inserat Bilder hat, oder auch, ob die Nebenkosten zu den angegebenen Quadratmetern passen.

Fehler geben Hinweis auf Betrug

So würden rund 0,6 Prozent der neuen Inserate, die noch nicht veröffentlicht sind, als Betrug erkannt. „Großstädte sind grundsätzlich häufiger von Betrug betroffen“, schildert das Unternehmen, aber auch in und um Biberach scheint der Wohnungsdruck groß genug zu sein, damit sich die Betrüger Erfolg versprechen.

Die angegebene Adresse in der Anzeige ist eine ganz andere, als der tatsächliche Standort der Wohnung. (Foto: Vermieter )

„So sonderlich klug sind sie nicht vorgegangen“, findet die tatsächliche Vermieterin der betroffenen Wohnung in diesem jüngsten Fall dennoch. So haben die Täter dieses Mal zum Beispiel den Titel der Anzeige, in dem von einem „Vorort“ von Biberach die Rede ist, einfach kopiert, aber dann eine falsche Adresse direkt in Biberach angegeben.

Suchende müssen aufmerksam sein

Die falsche Anzeige bei Immoscout ist schnell wieder verschwunden, nachdem die echten Vermieter den Betrug gemeldet hatten. „Wir nehmen das Thema Betrug sehr ernst bei ImmoScout24“, versichert das Unternehmen, „denn Betrug kann mitunter zu erheblichen finanziellen Verlusten und emotionalem Leid für die Opfer führen“.

Alle Hürden und Kontrollen helfen jedoch nur begrenzt. „Betrüger finden immer wieder einen Weg, die Schutzmaßnahmen zu umgehen“, schreibt das Unternehmen weiter.

Deswegen sei es besonders wichtig, dass auch die Interessenten aufmerksam bleiben und wissen, worauf sie achten müssen. Der wichtigste Tipp: „Grundsätzlich gilt: Finger weg beim geringsten Verdacht und niemals Geld überweisen, bevor man die Wohnung gesehen, einen unterschriebenen Mietvertrag und die Schlüssel ausgehändigt bekommen hat.“