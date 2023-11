Skiclub Mittelbiberach bietet Kinder- und Jugendkurse an

Die Skischule Mittelbiberach bietet Anfang Januar wieder Skikurse für Kinder und Jugendliche zwischen fünf und 16 Jahren an. Um einen optimalen Lernerfolg zu erreichen, arbeiten die Skilehrer mit homogenen Kleingruppen. An den vier Kurstagen gibt es vier Lernschwerpunkte wie Gleichgewicht und Koordination. Termine sind der 6., 7., 13. und 14. Januar. Der Preis beträgt 130 Euro für Mitglieder und 137,50 für Nichtmitglieder für viermal Kurs, und Bus. Liftkarten werden vom Skiclub ausgelegt und im Nachhinein verrechnet. Abfahrt ist jeweils um 7.00 Uhr in Mittelbiberach an der Sportfabrik. Rückkehr gegen 18 Uhr. Ziele sind schneesichere Gebiete im Allgäu.

Nähere Informationen gibt es unter www.skiclub-mittelbiberach.de