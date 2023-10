Senior erkennt Betrugsversuch

Einen Betrugsversuch erkannt hat am Donnerstag ein Senior aus Mittelbiberach. Wie die Polizei mitteilt, hatte der Mann am frühen Abend eine Nachricht von einem Betrüger auf sein Handy erhalten. Der Unbekannte gab sich als sein Kind aus. Mit der geläufigen Masche gab der Betrüger vor, dass das Handy kaputt sei. Man soll die neue Nummer abspeichern. Der Senior verhielt sich richtig und reagierte nicht auf die Nachricht. Dann erstattete er bei der Polizei eine Anzeige. Das Polizeirevier Biberach nahm die Ermittlungen auf. Hinweis der Polizei: Potenzielle Opfer werden gezielt mittels Messenger-Diensten angeschrieben. Vorsicht gilt bei unbekannten Schreibern von Nachrichten, vor allem, wenn Forderungen gestellt werden. Man sollte sich nicht unter Druck setzen lassen undgezielte Fragen an den Absender der Nachricht stellen. Es sollte kein Geld überwiesen und auch nie Geld oder Wertgegenstände an unbekannte Personen übergeben werden. Auch sollten keine persönlichen Informationen preisgegeben und mit der Familie oder anderen Vertrauten über die Nachricht gesprochen werden. Bei Unsicherheit sollte man die Polizei unter der 110 oder die örtliche Polizeidienststelle anrufen. Weitere Hinweise zum Schutz vor Telefonbetrügern gibt es in der Broschüre „Vorsicht, Abzocke!“, die in der örtlichen Polizeidienststelle erhältlich ist, oder im Internet unter http://www.polizei-beratung.de.