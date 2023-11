Der TSV Reute will viel Geld in seine Räume stecken: Das Vereinsheim soll saniert, der Geräteschuppen renoviert, und die Rasenfläche auf dem Sportplatz gepflegt werden. Dafür hatte der Verein Unterstützung bei der Gemeinde beantragt. Wie viel Geld fließen soll, war Thema in der jüngsten Gemeinderatssitzung.

Der größte Posten in den Planungen des Turn- und Sportvereins ist die Sanierung des Vereinsheims. Damit haben sie in diesem Jahr schon begonnen, denn im Gastraum musste nach einem Wasserschaden der Boden erneuert werden. Der Schaden sei schon vor einigen Jahren nach einem Hochwasser entstanden, aber nicht gleich erkannt worden, erklärt Vereinsvorstand Uwe Bohms.

Vereinsheim für gesamten Ort wichtig

Mit viel Eigenleistung ist der Gastraum im Oktober erneuert worden. Das sei für den Verein und für den ganzen Ort essentiell, denn in Reute gebe es auch keine Gaststätte mehr.

Im Gastraum hat der Verein bereits in diesem Jahr den Boden erneuert. (Foto: Maike Daub )

„Und für uns ist wichtig, dass man einen Ort hat, wo man sich in Reute treffen kann“, sagt Bohms. „Das gehört zum Vereinsleben dazu.“ Weil man das Vereinsheim auch für private Feiern mieten kann, ist es außerdem eine wichtige Einnahmequelle für den vor allem auf Breitensport ausgerichteten Verein.

Diese Arbeiten stehen noch an

Eine neue Heizung - Luft-Luft-Wärmetauscher statt der bisherigen Gasheizung - gab es gleich auch noch dazu. Im Lauf des kommenden Jahres soll außerdem noch die Veranda gesichert werden und vor allem auch die Umkleiden und Sanitärräume saniert werden. Nach dem Bau 1980 sei nur Anfang der 1990er einmal saniert worden.

Die Duschen sollen komplett erneuert werden, inklusive neuer Fliesen. (Foto: Maike Daub )

„Da darf man auch mal ein bisschen Zuschuss kriegen“, findet Bohms. Insgesamt kostet allein die Sanierung des Vereinsheims knapp damit 70.000 Euro.

Verein muss viel Geld investieren

Die Gemeinde hat zugestimmt, davon rund 15.000 Euro zu übernehmen. Außerdem bekommt der TSV noch einen Zuschuss vom Württembergischen Landessportbund, auch für den Mähroboter für den Sportplatz, den die Gemeinde ebenfalls mit 1800 Euro fördert. Die übrigen Kosten muss der Verein allerdings selbst tragen.

Uwe Bohms freut sich darauf, bald wieder ein zeitgemäßes Vereinsheim zu haben. (Foto: Maike Daub )

Dafür habe der Verein über die Jahre gespart und Rücklagen aufgebaut, erklärt Bohms. Zwar würden ein paar Veranstaltungen mehr im nächsten Jahr, um weitere Einnahmen zu generieren, nicht schaden, die Beiträge der 324 Vereinsmitglieder sollen jedoch niedrig bleiben, versichert er.