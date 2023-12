Rat vergibt Auftrag für Rohbauarbeiten für neue Kita

(aß) - Den Auftrag für die Rohbauarbeiten für den Neubau der Kindertagesstätte in der Schulstraße in Mittelbiberach erhält das örtliche Bauunternehmen Karl Schmid zum Angebotspreis von rund 600.000 Euro brutto. Die Leistungen für das Gewerk Rohbauarbeiten sind öffentlich ausgeschrieben worden. Es wurden 20 Angebotsunterlagen abgegeben und sieben Angebote gingen ein. Die Submission fand am 14. November 2023 statt. Das Architekturbüro Schaudt, Konstanz, ging von einer Kostenschätzung von 615.455 Euro brutto aus. Die eingegangenen Angebote wurden von Schaudt Architekten geprüft und ausgewertet. Die Firma Schmid, Mittelbiberach, hat das günstigste Angebot mit 599.988,00 Euro brutto abgegeben. Das teuerste Angebot lag bei 720.523 Euro brutto. Der Beginn der Bauarbeiten ist für Mitte März 2024 und das Ende für Ende Juli 2024 vorgesehen. Gemeinderat Stefan Schmid war befangen und rückte vom Ratstisch weg. Mit einstimmigem Votum stimmte das Gremium für die Vergabe an die Firma Karl Schmid, Bauunternehmung, Mittelbiberach.