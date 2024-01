Die Weihnachtsferien sind gerade erst eine Woche her, als Eltern in Mittelbiberach am Montag die Nachricht erreichte: Die Grundschule kann die ganze Woche keinen Unterricht bieten, nur eine Notbetreuung.

Der Grund ist ein Magen-Darm-Virus, der sowohl einen Großteil der Schüler als auch Lehrer erwischt hat. In ein aktuelles Gefühl, dass gerade viele Leute krank seien, scheint das gut zu passen. Ärzte in Biberach und auch das Schulamt sagen jedoch: Alles noch in einem üblichen Rahmen.

Entscheidung fiel kurzfristig

Bereits in der Woche direkt nach den Ferien hatte sich das Norovirus in Mittelbiberach bemerkbar gemacht. Zunächst wurden Eltern gebeten, auch die Geschwisterkinder erkrankter Kinder nicht mehr in die Schule oder die Kita zu schicken, erklärt Bürgermeister Florian Hänle. Übers Wochenende fiel dann die Entscheidung, die Grundschule am Montag und Dienstag geschlossen zu halten.

Als am Montagabend dann immer noch 60 von 130 Kindern, sowie einige Lehrkräfte und weitere schulische Mitarbeiter infiziert waren, hat das Schulamt entschieden, die ganze Woche den Schulbetrieb auszusetzen, teilt Schulamtsleiter Achim Schwarz mit.

Schulamt sah keine wirklichen Alternativen

„Fernunterricht“ sei aufgrund der Dynamik der Erkrankungen ebenfalls keine Option gewesen, schildert er. Auch anderes Personal an die Schule zu schicken, die sich dann möglicherweise ebenfalls anstecken könnten, wäre demnach keine Alternative gewesen.

„Dann blieb nur noch die Wahl, entweder die komplette Schließung ohne Notbetreuung vorzunehmen oder einem zunehmend chaotischen und allen Beteiligten in jeglicher Hinsicht nicht mehr zumutbaren Schulbetrieb zuzusehen und tagweise ohne Planungssicherheit für die Eltern zu entscheiden“, sagt Schwarz. Das wollte das Schulamt in Absprache mit der Schule nicht.

„Eine solche Schließung aufgrund fehlenden Personals, hervorgerufen durch Krankheit, ist eine sehr seltene Ausnahme“, betont er weiter. Vereinzelt käme das in Grippewellen vor, aber das Norovirus sei hier noch nie der Grund gewesen.

Bei Ärzten eher Atemwegsinfektionen im Vormarsch

Der Biberacher Kinderarzt Christoph Galm erklärt auf Rückfrage der Schwäbischen Zeitung, dass Noroviren eine hohe Ansteckungswahrscheinlichkeit hätten und auch zu jeder Jahreszeit auftreten können. In seiner Praxis hätte er derzeit aber vor allem Einzelfälle davon. Viel mehr beschäftigen ihn und seine Kollegen die für den Winter typischen Atemwegsinfekte. Die Zahl der Fälle sei dabei vergleichbar mit dem vergangenen Jahr.

2023 hatte eine Welle an RS-Infektionen manche Kliniken und Kinderarztpraxen überlastet. Bereits 2022 war der Krankenstand im Vergleich zu den Vorjahren, die geprägt waren von den Corona-Schutzmaßnahmen, deutlich angestiegen. Das hatten Zahlen der Krankenkassen gezeigt.

Im Landkreis Biberach etwa war die Zahl der Arbeitsunfähigkeitsfälle laut einer Analyse für den Barmer-Gesundheitsreport um 74 Prozent gestiegen. Für 2023 gibt es noch keine endgültigen Zahlen, doch die DAK etwa rechnete bereits im November damit, dass am Ende ein neuer Höchststand an Krankentagen erreicht werde.

So stellt sich das Klinikum auf die Grippewelle ein

Auch im Biberacher Klinikum verzeichne man derzeit zwar eine hohe Patientenzahl, die aber für die Jahreszeit noch in einem üblichen Rahmen liege, teilt die Sana Klinik auf Anfrage mit. Die Zahl der Covid-Patienten liege dabei aktuell zwischen zehn und 20 und sei damit zwar hoch, aber „moderat“.

„Jahreszeitenbedingt stellen wir uns zudem in den kommenden Wochen auf weitere Personalausfälle aufgrund von Erkrankungen der Mitarbeitenden und einer damit verbundenen möglichen Mehrfachbelastung für das Personal ein“, schreibt die Klinik weiter. „Es helfen uns hierbei jedoch die gewonnenen Erfahrungen sowie die etablierten Maßnahmen und Routinen der vergangenen Jahre.“