Kurzschlüsse im Oktober

Nach den aufgrund Corona ausgefallenen Spielzeiten und der Aufführung des Watzmann zusammen mit dem Musikverein Mittelbiberach 2022 startet das Mittelbiberacher Theater wieder in eine reguläre Herbstsaison.

Zu sehen gibt es dabei laut Pressemitteilung des Theaters den turbulenten Dreiakter „Kurzschlüsse“ von Frank Ziegler. In der unterhaltsamen Komödie herrscht Chaos im Hause Federle: Familienoberhaupt Rudi (Andreas Kuschick) vertreibt sich die Zeit mit Hildegard Lilienthal (Sibylle Hafner), der Kosmetikberaterin seiner Frau Adelheid (Patricia Schick). Diese war zur Beerdigung eines Onkels nach Ostpreußen gereist. Bei ihrer Rückkehr beginnt das große Durcheinander. Die energische Adelheid sucht mit ihrem Mann nach einem Weg, um an das Vermögen der nunmehr verwitweten ostpreußischen Tante, Gräfin Malgorzata Kowalski (Stefanie Grzeschik) zu kommen. Denn die Tante ist der Meinung, dass ihr Vermögen lediglich für wohltätige Zwecke eingesetzt werden soll. So beschließen die Federles kurzerhand, aus lauter Geldgier ein Irrenhaus aufzumachen. Die Anreise der Tante, die sich vor Ort von der wohltätigen Arbeit überzeugen will und der überdrehte Staubsaugervertreter Bodo Rattlinger (Michael Schick) verschärfen die Lage. Tochter Beate (Melanie Steinhauser) schleppt zusätzlich ihren Freund, den Rocker Charly (Manuel Rechsteiner) ins Haus. Und Rudis Freund Dieter Strickle (Rudi Kafka) mischt im Irrenhaus auch noch kräftig mit. Es wird im Verlauf des Dreiakters stetig ein immer komplexeres Netz aus Lügen gesponnen, in dem sich jeder der Beteiligten in irgendeiner Weise kräftig verheddert. Ob sich bis zum Ende die Verwirrung durch einen Polizisten (Reinhold Hermann) und einen Wärter (Anton Zieher) tatsächlich lichtet, sei hier nicht verraten.

Das Mittelbiberacher Theater wechselt in dieser Saison die Spielstätte, teilen die Verantwortlichen weiter mit. Die Premiere findet am Samstag, 14. Oktober, im Bierkrugstadel Bad Schussenried statt. Karten für den Bierkrugstadel gibt es unter www.schussenrieder.de

Drei weitere Aufführungen gibt es am 3., 4. und 5. November in der Festhalle Mittelbiberach. Die Theatermacher haben sich dazu entschlossen, das lange Jahre bewährte Konzept aus dem Mittelbiberacher Schloss zu übernehmen. So wird nur ein Hallendrittel aufsteigend bestuhlt und auch bei der Bewirtung gibt es keine Änderungen. Karten für die Veranstaltungen in Mittelbiberach gibt es bei der Volksbank Ulm-Biberach eG ‐ GST Mittelbiberach; Spiel & Freizeit Reisch in Biberach und Vom Fass in Biberach zu den üblichen Öffnungszeiten

