Kartenvorverkauf für Aufführungen der Theatergruppe Reute startet

Die Theatergruppe Reute hat den Kartenvorverkauf für die Aufführungen des Stücks „Des Gschiss mit der Miss“ von Manfred Bogner gestartet. Gespielt wird am Samstag, 25. November, 20 Uhr, am Sonntag, 26. November, 17 Uhr, am Freitag, 1. Dezember, 20 Uhr, und am Samstag, 2. Dezember, 20 Uhr, in der Gemeindehalle in Mittelbiberach-Reute. In dem Theaterstück geht es darum, dass für eine Misswahl im Dorf ein neuer Traktor als Preis ausgeschrieben wird. Bauer Thomas braucht den Traktor dringend für die Ernte und setzt alle Hebel in Bewegung, damit das Fahrzeug bei ihm auf dem Hof landet. Doch dafür müssen erst einmal seine Frau oder seine Tochter den ersten Platz bei der Misswahl belegen. Aber die Konkurrenz schläft nicht. Tickets im Vorverkauf zum Preis von acht Euro (Kinder bis 14 Jahre zahlen vier Euro) gibt es unter Telefon 07351/4291726 oder per Mail an [email protected]. Restkarten sind an der Abendkasse erhältlich. Nähere Infos gibt es online unter www.theatergruppe-reute.de.