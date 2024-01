Wer bei gutem Wetter ein bisschen Bewegung braucht, kann in Reute den öffentlichen Beach-Volleyballplatz nutzen. Damit das auch weiter so ist, hat die Katholische Landjugend (KLJB) Reute den Platz im vergangenen Jahr in viel Eigenarbeit saniert, die Gemeinde hat dafür die Materialkosten übernommen. Wie viele Vereine, hat jedoch auch die Landjugend mit Sorgen zu kämpfen.

Die Sanierung in Zahlen

Zehn Wochenenden haben die Landjugendmitglieder im vergangenen Sommer auf dem Platz verbracht, Kies verteilt, Randsteine gesetzt, Netzhalterungen eingelassen. 13 LKW-Ladungen Sand haben sie auf dem Feld verbaut, denn der muss am Ende wieder mindestens 30 Zentimeter tief sein.

„Da passt dann mehr rein, als man denkt“, sagt Maximilian Steinhauser von der Landjugend. Er hat in der jüngsten Gemeinderatssitzung das Projekt noch einmal zusammengefasst. Denn für das nötige Material fallen mehr als 30.000 Euro Kosten an.

Unerwartete Schwierigkeiten kamen dazu

Das lag unter anderem daran, dass aufgrund des schwierigen Untergrunds deutlich mehr Arbeit auf die Landjugend gewartet hatte, als ursprünglich angenommen. Die Drainagen, die sie geplant hatten, hätten bei starkem Regen nicht ausgereicht.

Ich finde es toll, wenn man noch Junge hat, die so was gestalten. Bürgermeister Florian Hänle

Das war im Moment frustrierend, erinnern sich die Vereinsmitglieder heute, nehmen es nun aber locker. „Wenn man eine Baustelle hat, wird nie alles glatt laufen“, sagt etwa Niko Behringer.

Landjugend hofft auf neue Mitglieder

„Für uns als Landjugend war es ein stärkendes Projekt“, findet auch Steinhauser. Sie selbst nutzen den Volleyballplatz im Sommer fast täglich, veranstalten aber das ganze Jahr über einen wöchentlichen Gruppenabend, treffen sich zu Ausflügen und organisieren die Kinderfasnet und das Sommerfest - samt Volleyballturnier. Knapp 25 Leute zwischen 14 und 25 Jahren sind bei der Landjugend Reute dabei.

Viele davon schon seit einigen Jahren, der Altersdurchschnitt sei dadurch vergleichsweise hoch, erklärt Lara Keller. Wie viele der Mitglieder ist sie mittlerweile Anfang 20, Jugendliche kämen nur wenige nach. „Irgendwie zieht es die jüngeren eher in die Stadt“, beschreibt sie ihren Eindruck.

13 LKW mit Sand waren nötig, um den Volleyballplatz zu füllen. (Foto: Landjugend Reute )

Mit Aktionen wie der Sanierung jetzt oder auch ihrem Engagement beim Sommerfest wollen sie auf die Menschen zugehen, damit auch mehr Eltern sich die Landjugend für ihre Kinder wieder vorstellen könnten, erklärt Steinhauser.

Engagement soll weitergehen

Bürgermeister Florian Hänle und Reutes Ortsvorsteher Anton Laub lobten die Arbeit der Gruppe und dankten ihnen für ihr Engagement. „Es war eine ganz tolle Aktion“, sagte Laub in der Gemeinderatssitzung.

„Ich finde es toll, wenn man noch Junge hat, die so was gestalten“, freute sich auch Hänle. Das sei heute nicht mehr selbstverständlich.

Der erste Test auf dem sanierten Platz hat bewiesen: Es passt wieder alles. (Foto: Landjugend Reute )

Die Landjugend Reute will sich aber auch weiter engagieren. Aktuell planen sie eine 72-Stunden-Aktion. Was genau dabei auf sie zukommt, wissen sie nicht, denn die Entscheidung überlassen sie der Gemeinde. Auch die Älteren sind da noch überzeugt dabei, wollen den Verein nicht aufgeben. „Da steckt ja ganz viel Arbeit dahinter“, sagt Lara Keller.

Landjugend als Ausgleich zum Alltag

Gerade während der Schulzeit sei die Landjugend für sie ein guter Ausgleich gewesen und ein Ort, um Anschluss im Dorf zu finden. „Einfach Dienstagabend was anderes machen als Zuhause zu hocken und Fernseh zu gucken“, beschreibt es auch Jakob Elsässer.

Maximilian Steinhauser hakt ein: „Da kommst du halt her und schaust im Vereinsheim Fernsehen“, scherzt er. Mit dem Unterschied: Da ist man nicht allein.