Eine Lehrerin mit einer Faszination für Kriminalität: Das kann sowohl Autorin Sarah Kempfle als auch ihre Hauptfigur Isa aus ihrem neuen Krimi „Übung macht den Mörder“ beschreiben. Die Mittelbiberacherin lebt mittlerweile in Esslingen und arbeitet in einem Gefängnis in Stuttgart. Im September ist ihr Debütroman erschienen, über eine schwäbische Lehrerin, die einen Mord aufklärt. Maike Daub hat mit der 38-Jährigen über ihr Buch gesprochen und darüber, wie viel aus ihrem echten Leben darin steckt.

Genau wie Sie ist Ihre Hauptfigur Lehrerin. Wie viel Ihrer Erfahrungen finden sich im Buch wieder?

Es fließt viel ein. Die Demotivation meiner Protagonistin hat sie nicht von mir, ich bin sehr gerne Lehrerin. Aber die ganzen Anekdoten, die rund um die Schule passieren, das habe ich tatsächlich in abgeschwächten Formen schon im Schulalltag erlebt. Es gibt zum Beispiel eine Szene, in der sie erzählt, wie eine Kollegin schrecklich geweint hat, weil ein anderer Kollege die Schulkaulquappen über die Sommerferien vergessen hat.

Sie unterrichten seit einem Jahr in einem Gefängnis in Stuttgart und nicht an einer Schule. Wie anders ist das?

Total anders. Zum einen habe ich ein ganz kleines Lehrerkollegium, wir sind nur zu dritt. Da spricht man sich sehr viel ab. Und das Setting ist natürlich völlig anders: Ich kann morgens nicht einfach mit meinem eigenen Schlüssel rein spazieren, sondern ich muss durch eine Schleuse, mein Handy abgeben, ... Aber wenn ich im Unterricht sitze, dann vergesse ich manchmal, dass ich im Gefängnis bin. Da ist es gar nicht so anders.

Dieser Job scheint von außen sehr gut zu ihrem Job als Krimiautorin über eine ermittelnde Lehrerin zu passen.

Stimmt (lacht). Obwohl, das muss ich dazu sagen: Der Krimi war schon fertig, als ich im Gefängnis angefangen habe. Aber ich bin auch True Crime-Fan und habe schon eine gewisse Faszination für Kriminalität. Vielleicht war das aber auch der Grund, warum ich im Gefängnis angefangen habe, wer weiß.

Wie lange schreiben Sie denn schon?

So richtig an diesem Roman schreibe ich seit 2018, aber vor mich hingeschrieben habe ich eigentlich schon immer. So ab der weiterführenden Schule habe ich angefangen, wenn auch nur für mich im stillen Kämmerlein. Wie viele Mädchen habe ich auch Tagebuch geschrieben, aber wenn ich Geschichten geschrieben habe, dann, um meine eigene Fantasiewelt aufzubauen. Ich war ein ziemliches Träumerchen.

Was zeichnet ihr Buch jetzt aus?

Das Besondere ist, dass die Ermittlerin selbst keine Polizistin ist, sondern eben Lehrerin. Es ist ein heiterer Krimi, kein besonders blutiger. Eigentlich hatte ich nie geplant, einen lustigen Krimi zu schreiben ‐ ich wollte eigentlich was Ernstes schreiben, aber dann ist es einfach passiert. Mittlerweile bin ich da auch drin zu Hause, ich schreibe ja jetzt auch schon an den nächsten Bänden.

„Übung macht den Mörder“ spielt in einem schwäbischen Dorf ‐ auch das klingt sehr aus Ihrem Leben gegriffen.

Es war schon so, dass ich etwas nehmen wollte, wo ich mich selbst ein bisschen auskenne. Allerdings ist Grimmingen ‐ das Dorf, in dem es spielt ‐ erfunden. Die Gemeinde, zu der Grimmingen gehört, Sonnenbühl, die gibt es bei Reutlingen aber wirklich.

Steckt auch etwas von Ihrer Heimat Mittelbiberach in dem Buch?

Bis jetzt nicht, es spielt vor allem im Raum Esslingen und Alb. Aber ich werde ganz oft gefragt: Schreib doch mal was im Raum Biberach. Und das will ich mir tatsächlich noch vorbehalten. Vielleicht verschlägt es Isa noch dahin, wer weiß.

„Übung macht den Mörder“ ist am 20. September als Taschenbuch bei Blanvalet erschienen.