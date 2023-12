Gemeinde Mittelbiberach erhält Laien-Defibrillator

Für die Gemeinde Mittelbiberach hat Bürgermeister Florian Hänle drei Automatisierte Externe Defibrillatoren (AED) von Gabriele Ballmer von der Björn-Steiger-Stiftung entgegengenommen. Finanziert wurden die lebensrettenden Laien-Defibrillatoren durch die Gemeinde und private Spenden. Die Geräte hängen an der Turn- und Festhalle Mittelbiberach, an der Gemeindehalle Reute und am Vereinsheim des FC Mittelbiberach. Dies teilt die Björn-Steiger-Stiftung mit. Hänle freute sich über die Installation der AED-Geräte. „Uns als Gemeinde ist es sehr wichtig, den Menschen ein sicheres Gefühl zu geben. Wir sind froh, dass die Björn-Steiger-Stiftung uns hierbei unterstützt.“ Gabriele Ballmer, Projektkoordinatorin der Stiftung, sagte: „Viele Menschen haben Angst davor, Erste Hilfe zu leisten, weil sie denken, sie könnten etwas falsch machen“, sagte sie. Dabei seien die AED-Geräte selbsterklärend und auch für medizinische Laien verständlich. „Die AED sind eindeutig in der Bedienung und leiten den Anwender sogar durch Sprachhinweise. Man gar nichts falsch machen.“