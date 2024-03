Der FC Mittelbiberach (7. der Kreisliga A II Riß) und der SV Stafflangen treten zur Saison 2024/25 als Fußball-Spielgemeinschaft (SGM) mit drei Mannschaften an. Damit hat der SVS, der derzeit noch eine SGM mit dem SV Rissegg (11. der Kreisliga A II Riß) bildet, einen neuen Kooperationspartner gefunden. Es ist eine SGM im zweiten Anlauf.

Mehr als 90 Prozent beim FCM für SGM

Bereits im Vorjahr hatten der FC Mittelbiberach und der SV Stafflangen vor der Saison über eine SGM-Gründung gesprochen. Damals hatte der FCM noch abgewinkt. „Bei uns gab es seinerzeit eine geheime Abstimmung im kompletten Verein. Dabei kam keine Zweidrittelmehrheit für das Modell mit zwei Mannschaften zustande, von der wir die Zusage zu einer SGM abhängig gemacht hatten“, erläutert Patrick Weiß.

Der 29-Jährige bildet seit Januar das Abteilungsleiterduo beim FCM mit Jan Fischbach. „Als der SV Stafflangen dann im Dezember nochmals auf uns zukam, nachdem klar war, dass die SGM mit dem SV Rissegg endet, gab es erneut eine geheime Abstimmung im gesamten Verein.“ Dabei hätten sich mehr als 90 Prozent für die Bildung einer SGM mit drei Mannschaften ausgesprochen. „Wir hätten auch so noch nächste Saison zwei Mannschaften im Aktivenbereich stellen können“, so Weiß. „Perspektivisch wäre es aber wohl schwerer geworden, da nach dem derzeitigen A-Jugendjahrgang weniger Spieler in den Aktivenbereich aufrücken werden. Eine B-Jugend gibt es gegenwärtig nicht.“

SVS ist froh über neuen SGM-Partner

Ein weiterer Grund, dass der FCM und der SVS nun als SGM zusammengefunden haben, ist nach Angaben beider Clubs auch die „erfolgreiche und vertrauensvolle Zusammenarbeit“ im Jugendbereich. Dort kooperieren die beiden Nachbarvereine bereits seit mehr als einem Jahrzehnt.

„Wir sind froh, dass wir jetzt schnell einen neuen SGM-Partner gefunden haben und dass es mit dem FCM im zweiten Anlauf geklappt hat“, sagt Patrick Santherr, der seit März gemeinsam mit Martin Jeggle die Sportliche Leitung beim SV Stafflangen bildet. „Künftig wieder eigenständig weiterzumachen wäre aufgrund der Altersstruktur sehr schwierig geworden. Zudem rücken auf absehbare Zeit nur sehr wenige Jugendspieler in den Aktivenbereich auf.“ Stand jetzt werde der SVS zwölf bis 15 Spieler in die neue SGM einbringen. „Alle SVS-Spieler stehen auch hinter dem SGM-Projekt mit Mittelbiberach“, so der 34-Jährige.

Langfristig angelegtes Projekt

„Die Gespräche zwischen beiden Vereinen waren vertrauensvoll und gut“, sagen Weiß und Santherr unisono. Neben diesen beiden sind von FCM-Seite auch Jan Fischbach und Ex-Abteilungsleiter Marc Eberle sowie vom SVS Martin Jeggle und Ex-Spielleiter Simon Wiemer bei den Beratungen beteiligt gewesen.

„Das Projekt ist langfristig angelegt, um den Spielbetrieb im Aktivenbereich sicherzustellen“, betonen Weiß und Santherr. „Der Riß-Bezirksvorstand ist bereits über die SGM-Gründung informiert.“

Die Trainer stehen bereits fest

Die erste Mannschaft der neuen SGM heiße FC Mittelbiberach und werde in der Kreisliga A im neuen Bezirk Oberschwaben antreten. „Es werden mittelfristig auch altersbedingt mehr FCM-Spieler als SVS-Spieler in der ,Ersten‘ spielen. Daher haben wir uns auf diese Namensgebung geeinigt“, so Weiß und Santherr. Heimspielort sei Mittelbiberach. Trainiert werde die „Erste“ vom aktuellen FCM-Coach Matthias Schmidberger.

„Wir haben darüber diskutiert, ob wir einen externen Trainer suchen sollen, um mit einem neutralen Coach zu starten“, sagen die beiden Vereinsverantwortlichen. „Letztlich trauen wir die Rolle aber auch Matthias Schmidberger zu. Zudem ist er einfach ein guter Trainer.“ Die Sportliche Leitung der neuen SGM werden Weiß und Santherr gemeinsam mit Jan Fischbach und Martin Jeggle bilden.

Die zweite Mannschaft werde als SGM Mittelbiberach/Stafflangen II in der Kreisliga B spielen, gecoacht von Dominik Bante und Co-Trainer Oliver Straub. Die „Dritte“ werde als SGM Mittelbiberach/Stafflangen III in der Reserverunde kicken, betreut von Fabian Rehm und Klaus Missel (Heimspielort der SGM II und SGM II: Mittelbiberach und Stafflangen).

Das ist der Stand der Kaderplanung

Die Kaderplanung ist mit Blick auf die kommende Saison bei beiden Vereinen bereits vorangeschritten. „Fast alle Spieler haben schon zugesagt, künftig für die neue SGM zu spielen. Einige Gespräche stehen aber auch noch aus“, sagt Patrick Weiß. Zwei FCM-A-Jugendspieler würden im Sommer in den Aktivenbereich aufrücken.

Auch beim SVS haben schon fast alle Spieler aus dem aktuellen Kader ihre Zusage für die nächste Spielzeit gegeben. „Ein Spieler wird den Verein in Richtung eines höherklassig spielenden Clubs verlassen. Den Namen möchte ich aber noch nicht nennen“, sagt Patrick Santherr. Aufhören werde Stand heute keiner.

„Nach externen Zugängen schauen wir uns Stand jetzt nicht um“, so Weiß und Santherr. „Zuvorderst sollen zunächst die Spieler beider Vereine ihre Chance bekommen und die SGM damit nachhaltig zusammenwachsen.“

SGM Stafflangen/Rissegg will Saison bestmöglich beenden

Die Sorgen um die Früchte der eigenen Jugendarbeit - Spieler der A- und B-Junioren, die derzeit bei der SGM Mettenberg/Rissegg spielen, hatten signalisiert, im Aktivenbereich nur zusammen weiterspielen zu wollen - sind dafür ausschlaggebend gewesen, dass sich der SV Rissegg zur Auflösung der SGM mit dem SV Stafflangen im Sommer nach nur einer Saison entschieden hat (SZ berichtete). „Es ist ansonsten nichts vorgefallen. Die Vereine haben gut zusammengearbeitet“, so Stafflangens Sportlicher Leiter Santherr. Dies hatte auch schon SVR-Abteilungsleiter Gregor Prusko im Januar gesagt.

„Es ist schon schade, dass sich die Wege wieder so schnell trennen, weil sich auch eine gute Kameradschaft entwickelt hat. Die private Bande bleibt bestehen“, so Santherr. „Sportlich ist bei uns der Fokus ab nächster Saison auf die neue SGM gerichtet.“

In der Winterpause haben neun Spieler, deren Heimatverein der SV Rissegg ist, den Tabellenelften SGM Stafflangen/Rissegg verlassen und sind zur SG Mettenberg, dem künftigen SGM-Partner des SVR, gewechselt (SZ berichtete). „Was genau der Grund dafür war, ist mir nicht bekannt. Es gab keinen Austausch mit den Spielern von SVS-Seite aus“, sagt Santherr. „Wir wollen jetzt die Saison noch bestmöglich beenden. Alle sind weiter hoch motiviert. Wir wollen den Klassenerhalt so schnell wie möglich unter Dach und Fach bringen.“