Einbrecher geht in Mittelbiberach leer aus

Die Polizei ermittelt im Fall eines Einbruch in eine Firma in Mittelbiberach. Am Wochenende hat ein Unbekannter ein Fenster am Gebäude aufgehebelt. Beute machte er nicht.

Am Montagfrüh wurde der Einbruch in der Industriestraße entdeckt. Ein Unbekannter war durch das Fenster ins Innere des Gebäudes gelangt. In den Büroräumen öffnete der Einbrecher sämtliche Schubladen und Schränke. Offensichtlich fand er nichts von Wert und flüchtete, so die Polizei. Zurück blieb ein Schaden von rund 200 Euro. Die Polizei sicherte die Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen, heißt es abschließend.